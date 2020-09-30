«Нам было не до веселья». Директор «Алтай-Парка» Роман Романов о самом убыточном летнем сезоне

Прошедшее лето, пожалуй, вышло самым необычным за последние десятилетия в нашей стране — пандемическим, с жесткими коронавирусными ограничениями. Бизнес, заточенный на сезонность, подсчитывает убытки. Наибольшие потери, на наш взгляд, понесла в этот период парковая индустрия. Altapress.ru пригласил в редакцию Романа Романова, директора компании «Алтай-Парк» и президента некоммерческого партнерства «САПИР» (Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений). Захотелось узнать, смогут ли восстановить свои силы владельцы аттракционов и на что они рассчитывают.

Почему в лес можно , а в парк — нельзя?

— Роман Николаевич , для вашего бизнеса , для вашей компании этот сезон был самым худшим?

— Наверное, да. По большому счету его даже сезоном нельзя назвать. Как правило, сезон у нас длится с 1 мая по 15 сентября, то есть примерно 100 или в лучшем случае 120 дней. Но этим летом нам разрешили работать только с 8 августа. Всего получилось чуть больше 30 рабочих дней. Скажу честно, за 30 лет, что я занимаюсь парковым бизнесом, такое на моей памяти впервые.

— Если не секрет , сколько доходов вы потеряли?

— Примерно 70 процентов от годовой выручки. В этом году о прибыли не может быть и речи, сократить бы убытки. Ситуация очень тяжелая, и она одинаково тяжелая для всей отрасли развлечений — и в нашей стране, и в Америке, и в Европе. Убытки везде колоссальные.

Экскурсия в простаивающий парк «Солнечный ветер». Июль 2020 года. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

— Какие-то субсидии или компенсации от государства вам удалось получить?

— Да. Мы получили субсидию на компенсацию заработной платы в размере одного МРОТ на каждого работника. Но она предоставлялась только на тех сотрудников, кто работает у нас круглогодично. На сезонных работников, а их у нас тоже предостаточно, такая компенсация не распространялась.

И еще мы получили небольшие деньги на приобретение средств дезинфекции. Но это копейки.

— Вы можете понять логику властей , которые долгое время запрещали вам открываться , но в определенный момент разрешили в парках работать предприятиям общепита и торговли , но аттракционы по-прежнему оставались под запретом?

— Нет, я этой логики не понимаю. Как так? В лес можно людям идти, а в парк, где есть скамейки и дорожки, нельзя. В общественном транспорте можно ездить, а на каруселях со всеми мерами предосторожности — нельзя. И куда бы мы ни обращались, объяснить логику такого решения нам никто не смог.

Роман Романов , директор компании «Алтайпарк». Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

— А к кому вы обращались?

— В нашем регионе — вплоть до губернатора Виктора Томенко. Затем от имени нашей организации САПИР написали письма в Роспотребнадзор России, премьер-министру Михаилу Мишустину. И в конце этого тяжелого периода мы обратились даже к Владимиру Владимировичу Путину, в его администрацию направили письмо. Но от всех получили примерно одинаковый ответ: «Вы в третьей очереди, еще рано открываться» и т. д.

— Будете с кем-то судиться из-за потерь?

— Нет, что вы! Я — предприниматель. Поэтому никого не виню. Более того, считаю, что предприниматель никогда не должен почивать на лаврах. Нужно постоянно заниматься трансформацией своего бизнеса, чтобы не попасть в тяжелую ситуацию.

В парке развлечений «Солнечный ветер» распродают аттракционы Дмитрий Лямзин

Устойчивость и реструктуризация

— Но коронавирусная история — это ведь по большому счету форс-мажор.

— Верно. Только хочу вам сказать, что пандемия лишь подтолкнула, сделала более активными те процессы, которые на протяжении последних трех лет отмечались в нашей отрасли. Дело в том, что ситуация с индустрией развлечений в России, с парковым бизнесом как раз находится сегодня на этом переломном моменте.

— Поясните , Роман Николаевич , в чем он заключается , этот переломный момент?

— Если упрощенно, то пандемия показала: строить бизнес так, как строили мы его раньше, нельзя. Надо реструктуризироваться, надо расширять сферы. В старом виде этот бизнес становится малодоходным.

Роман Романов , директор компании «Алтайпарк». Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

А если более развернуто, то нам нужно делать бизнес устойчивее. Когда мы только начинали заниматься парками, в Барнауле еще не было крупных торговых центров. За прошедшие годы структура и качество потребления изменились колоссально. Выросло новое поколение потребителей, которых просто парком аттракционов не удивишь. Люди стали более требовательными, разносторонними по интересам и вкусам.

Наша задача — обустроить парк таким образом, чтобы он максимально отвечал интересам определенных групп потребителей. Чтобы сочетался активный отдых с аттракционами, представлениями и было место для отдыха — велодорожки, скамейки и прочее.

— Мне все-таки хочется уточнить про устойчивость и реструктуризацию вашего бизнеса. Вы собираетесь заниматься не только аттракционами?

— Для более полного понимания расскажу историю. Когда я только учился этому бизнесу, то прилетел в Орландо и пошел в Диснейленд. Я изучил его полностью и с грустью подумал: «А зачем об этом вообще мечтать, если при жизни реализовать что-то подобное мне не удастся?» Одно дело, когда ты живешь в Орландо, где только один аэропорт принимает в год 60 млн туристов со всего мира, а другое дело — в Барнауле.

В парке развлечений «Солнечный ветер» распродают аттракционы Дмитрий Лямзин

Но постепенно пришло осознание того, что парки бывают разными. У одного, как в Орландо, мировой туристический тип. Другой парк может быть национальным и иметь успех в масштабе страны. Наш парковый бизнес — региональный, но от этого не менее интересный и востребованный.

Чтобы им заниматься, необходимо совсем другое — более профессиональное видение всех процессов. Нужны современные технологии и соответствующие инвестиции. И в любом случае он опирается на изменение потребительской культуры, потребностей людей.

Такие времена наступили. Сегодня людям нужны новые эмоции, новые развлечения, новые комфортные пространства. Городу нужны разные парки: зоопарки, парки с аттракционами, ландшафтные парки и публичные пространства. Эти зоны отдыха должны быть вписаны в городскую среду.

И вот именно в последние три года к барнаульцам пришло осознание того, что нужно искать ответы на вопросы: «Что такое город? Что такое городское пространство? Для чего нам зеленые и парковые зоны? Кто решает, где и что будет находиться? Это решает мэр или жители города? Чьи эти полномочия?»

В парке развлечений «Солнечный ветер» распродают аттракционы Дмитрий Лямзин

«Мы — сами по себе»

— Соглашусь с вами: прошлый год был особенным с точки зрения общественной активности на почве именно обустройства городского пространства.

— Да, но тут нужно учесть, что парки с 1990-х годов оказались вне отраслевой привязки. До этого парки находились на муниципальной земле и были муниципальными. Но из-за этого мы удовлетворяли потребности города, а не народа. Сейчас есть частный бизнес, мы сами по себе.

— Разве вы не относитесь к сфере туризма? Многие бы вам позавидовали , вашей свободе…

— Нет-нет. Повторю, мы сами по себе. А свобода хороша лишь до определенного момента. Как раз до того, когда начинаются проблемы роста. К примеру, наша индустрия не попала в программу «Комфортная городская среда». Она коснулась муниципальных пространств, а паркового компонента, как сферы развлечений, в ней нет. На первое место вышли вопросы благоустройства.

Роман Романов , директор компании «Алтайпарк». Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Хотя развлечения по своему уровню и привлекательности — это тоже показатель городского комфорта. Они должны соответствовать статусу города, его возможностям. В миллионниках это один уровень, в городах до миллиона жителей — другой.

Но поскольку паркового компонента в программе нет, это означает, что взгляды власти и бизнеса на эту составляющую развития города сегодня не совпадают.

— Но мы же с вами , наоборот , только что говорили о том , что были горячие общественные обсуждения по сохранению или созданию зеленых зон в Барнауле.

— Правильно. Но обсуждение вели группы общественников. А вот бизнес в нем по большому счету не участвовал. Отсюда я делаю вывод, что бизнесу программа «Комфортная городская среда» не очень интересна. Ключевой здесь вопрос, кто будет дальше содержать все эти общественные пространства. Если город — это одна ситуация, если это предложат взять на себя бизнесу — совсем другая. На стадии проектирования парковых объектов, общественных пространств и зеленых территорий нужно сразу брать во внимание, кому это будет интересно.

В парке развлечений «Солнечный ветер» распродают аттракционы Дмитрий Лямзин

«Барнаульская крепость», «Изумрудный» и «Юбилейный»

— Хорошо , но возьмем для примера ваш парк «Солнечный ветер» — это тоже часть зеленой территории города. Каким вы видите его развитие через 10 лет? Сохранится ли для вас аренда земли? Не скажут ли вам городские власти через 10 лет: хватит , надо здесь очередной микрорайон построить?

— Дай бог, этого не произойдет. А будущее парка — это многофункциональный проект развлечений, и все будет зависеть от того, насколько удачно мы сменим формат. Чем он будет наполнен?

В нашем случае возможна даже концепция «парк-театр». Это когда в парке постоянно идут какие-то представления, притягивающие людей.

Причем нам важно будет расширить сезонность бизнеса, сохранить природный компонент и одновременно сделать комфортным пребывание людей в парке в холодную погоду. Задача, как вы понимаете, очень сложная и займет некоторое время, чтобы перестроиться.

Парк «Барнаульская крепость».

— Вы жалеете о том , что пришлось уйти с площадки , где располагалась «Барнаульская крепость»?

— Немного. Но я отдавал себе отчет в том, что там с самого начала существовал ряд жестких ограничений.

Проектом «Барнаульская крепость» я показал, что даже на таком небольшом участке города можно создать малую рекреационную зону.

Помните, что там все начиналось с аттракционов, но затем мы их убрали и поставили детские игровые площадки. А почему? Потому что подстраивались под запросы посетителей: вот вам скамеечки — для отдыха, вот место для мам с колясками, вот кафе и туалеты, вот белочка на дереве. Создается такой уголок ленточного бора с нужной инфраструктурой в самом центре Барнаула. С этой точки зрения проект был очень интересный.

Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова.

— Вам предлагали взять на себя развитие других парков в Барнауле?

— Да.

— «Изумрудный»?

— Было дело. Мне предлагали поставить там аттракционы. Но я сразу сказал себе, что туда не пойду. Там кладбище, какие там могут быть развлечения. Это должна быть территория, скажем так, тишины и памяти. Там должен быть некий мемориальный дух. Дух места.

— А парк «Юбилейный» предлагали?

— Нет, это не мой уровень, не мой масштаб. И важный вопрос: что значит «предлагали»? Давайте определимся: мне предлагают «поработать и уработаться» или «реализовать проект и заработать»?

Парк «Юбилейный». Анна Зайкова

Поймите, этот парк не восстановить на прямой аренде и при отсутствии льгот. Ни один региональный бизнесмен это не потянет. Хотя территория «Юбилейного» очень интересная и перспективная. Но проблема в том, что доля зеленой, прогулочной части должна составлять там 70%, а доля коммерческая — 30%.

Для социального пространства это неправильный подход. 30% коммерческой деятельности не смогут покрыть расходы на остальную территорию. Кто будет управлять этими 70% и финансировать их? Кто сможет взять на себя такие обязательства: бизнес, муниципалитет или регион?

Специальный вопрос

— Роман Николаевич , посоветуйте три парка , в которых обязательно нужно побывать. В Америке , Европе и России.

— Если говорить об Америке, то это город-парк Орландо в штате Флорида. Потому что посещение этого города запомнится вам на всю жизнь. На его территории размещены семь различных парков Disney, там же находится шикарный парк «Студия Universal» и масса других тематических парков с животными и без. Ну и сам город чрезвычайно интересный — такая туристическая и развлекательная Мекка. На его примере нужно учиться, как развивать туризм.

Парк Disney в Орландо. Группы парков в социальных сетях

В Европе я бы порекомендовал «Европа-парк». Это проект в Южной Баварии, который начинался как шоурум по продаже аттракционов от компании «Мак» — она специализируется на их производстве. Но шоурум вырос в огромный парк развлечений.

Территория — более 100 га, где сегодня находится более 100 самых современных и высокотехнологичных аттракционов, а также есть и классические карусели. На территории парка построены пять тематических гостиниц, аквапарк.

«Европа-парк» в немецком Русте. Группы парков в социальных сетях

Но мне больше всего в «Европа-парке» нравится посещать детские развлекательные зоны. Они сделаны в стилистике сказок братьев Гримм. Благодаря грамотной организации пространства и всего представления ты оказываешься в настоящей анимационной сказке. Шикарное место.

В России надо обязательно побывать в «Диво-острове» в Санкт-Петербурге. Пожалуй, сегодня это самый современный семейный развлекательный парк в нашей стране. Но его желательно посещать летом. Также большие перспективы и у «Сочи-парка», когда этот проект будет окончательно завершен.

«Диво-остров» в Санкт-Петербурге. Группы парков в социальных сетях

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