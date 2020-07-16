Дети без каникул. Почему в барнаульских парках можно купить мороженое, но нельзя покататься на карусели

Лето в самом разгаре, вот только детям по-настоящему негде провести каникулы. Оздоровительные лагеря в Алтайском крае власти решили не открывать, кинотеатры по-прежнему под запретом, а парки отдыха с аттракционами работают лишь в формате зеленых прогулочных зон. Кататься на веселых горках и качелях под открытым небом и на свежем воздухе оказывается нельзя. Из-за коронавирусных ограничений индустрия развлечений попала в тяжелую ситуацию — сезон для нее почти потерян.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) проводит акцию «Улыбнемся солнечному дню». Кажется, что предпринимателям сейчас не до улыбок, но представители бизнеса в рамках акции вновь обратились к руководителям сибирских регионов и Роспотребнадзору с требованием разрешить им открыться.

«Наше профессиональное сообщество выражает готовность к совместной работе с Роспотребнадзором по выработке рекомендаций по организации деятельности предприятий индустрии развлечений и отдыха в условиях COVID-19. Но, к сожалению, нас не слышат! Почему-то кто-то решил, что катание на аттракционах вдруг стало опаснее поездки в общественном транспорте, покупок в продуктовых и строительных магазинах, посещения салонов красоты, дворовых игровых комплексов», — отмечается в заявлении САПИР.

15 июля журналистов пригласили в парк «Солнечный ветер», где показали, что организация и соблюдение всех профилактических режимов на открытой территории — это не проблема.

Экскурсия в простаивающий парк «Солнечный ветер». Июль 2020 года. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

В парке найдется место для соблюдения социальной дистанции, все аттракционы и билетные кассы легко обрабатываются антисептиком. Кроме того, в парк обычно ходят семьей, а членам семьи не требуется социальная дистанция.

Парадоксальность ситуации еще и в том, что сегодня в парке можно зайти в открытое кафе, купить мороженое или сладкую вату, а вот прокатиться на «Ромашке» или «Паровозике» нельзя. И детям, и родителям это ужасно не нравится.

Экскурсия в простаивающий парк «Солнечный ветер». Июль 2020 года. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

К тому же, парки терпят колоссальные убытки. К примеру, если «Солнечный ветер» не начнет этим летом работать, он потеряет только за один месяц простоя около 8 млн рублей.

По словам директора парка Романа Романова, в «Солнечном ветре» легко могут одновременно разместиться до 1 тыс. посетителей, а ежедневно парк может принимать до 3 тыс. гостей. Но сегодня их нет.

Роман Романов,

директор парка «Солнечный ветер»:

На наших аттракционах имеются отдельные входы и выходы, что позволяет соблюдать социальную дистанцию и безопасный порядок обслуживания посетителей. В нашем парке работает терминал, что обеспечивает бесконтактное пополнение карты и контроль доступа к аттракционам (картридеры), что облегчает соблюдение санитарных норм без применения бумажных билетов. Но нам по-прежнему не разрешают принимать посетителей.

Экскурсия в простаивающий парк «Солнечный ветер». Июль 2020 года. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Ранее представители САПИРа уже обращались к губернаторам с просьбой начать работу парков и аттракционов. В Сибири это сделал только губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, отметили в союзе.

От руководства Алтайского края вразумительных ответов представители индустрии развлечений пока не получили.