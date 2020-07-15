Детские лагеря в Алтайском крае не будут работать летом 2020 года. Деньги вернут

В связи с распространением в Алтайском крае коронавируса летом 2020 года не будут работать загородные оздоровительные лагеря, сообщает официальный сайт региона.

Напомним, в 2020 году в крае должны были открыться 613 лагерей с дневным пребыванием детей, 211 профильных лагерей, 63 загородных и санаторно-оздоровительных лагеря, 16 негосударственных организаций отдыха, семь детских санаториев и два палаточных лагеря.

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Роспотребнадзор не разрешил открыть летние лагеря на территории региона.

«Учитывая количество заболевших за последние две недели, мы не можем рисковать здоровьем наших детей», — пояснила зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.

Детский палаточный лагерь. СС0

Все родители, оплатившие путевки в лагеря центра «Каникулы», для возврата денег могут обратиться непосредственно в офис центра либо заполнить заявление на Единой площадке регистрации путевок в лагеря Алтайского края

Уточнить информацию и задать вопросы специалисту можно по телефону горячей линии +7−999−400−10−02.

Деньги вернут в течение 30 дней с даты подачи заявления на указанный счет в банке. С алгоритмом заполнения такого документа можно ознакомиться на сайте комитета по образованию администрации Барнаула.