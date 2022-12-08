В территориальных водах Турции застряли 26 танкеров с 23 млн баррелей нефти

Число танкеров, попавших в затор в территориальных водах Турции, выросло до 26, сообщает Bloomberg.

Танкеры перевозят более 23 млн баррелей нефти из Казахстана. Но в настоящее время не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

По информации Financial Times, затор произошел из-за того, что Анкара потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров.

Однако в Анкаре отрицают, что запрос документов привел к пробкам, указывает bfm.ru.

Новые западные санкции предполагают запрет на посредничество при морской перевозке российской нефти и страховании танкеров, если цена топлива выше установленного потолка (60 долларов за баррель).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу введенного ЕС эмбарго на поставки нефти из России. Он заявил, что Россия не будет признавать потолков цен на энергоресурсы. Представитель Кремля отметил, что ответ РФ на данные санкции уже готовится.