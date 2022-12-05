5 декабря
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Политика

«Решение готовится». Песков высказался по поводу введенного эмбарго ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу введенного ЕС эмбарго на поставки нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать потолков цен на энергоресурсы. Он отметил, что ответ РФ на данные санкции уже готовится.

«Экономика России обладает потенциалом для обеспечения всех нужд специальной военной операции, введение потолка цен на российскую нефть на это не повлияет», — заявил он.

Дмитрий Песков отметил, что эти санкции принесли стране некоторые проблемы, но они не критичны. По его мнению, санкции против РФ нанесли больший вред самим европейским странам.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что никакой информации о новых волнах мобилизации нет.

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