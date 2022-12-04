Песков: информации о мобилизации после Нового года нет

Дмитрий Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил о завершении мобилизации. На данный момент не поступало информации о подготовке новой волны мобилизации.
«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — сказал он, отвечая на вопрос о новом призыве после Нового года.
Ранее российский лидер не подписывал указ об окончании мобилизации. Путин отметил, что «точка поставлена», но обещал посоветоваться с юристами.
Когда объявили мобилизацию
Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Из него загадочно пропал седьмой пункт. Почему так произошло — в материале altapress.ru.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь