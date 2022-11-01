Путин не подписывал указ об окончании частичной мобилизации

В частности, главе государства задали вопрос — подписывал ли он указ о завершении частичной мобилизации в стране, и стоит ли ждать его.

«Да нет, я думаю, с юридической точки зрения <…> Я с юристами, кстати, поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (мобилизация. - Прим.ред.) завершена. Но она завершена. Точка поставлена», — сказал российский лидер.

По его словам, указ о частичной мобилизации был подписан по предложению Минобороны — «по-другому по закону и невозможно». А сейчас ведомство решило завершить мобилизационные мероприятия.

Между тем за уклонение от службы по мобилизации могут ввести уголовное наказание.