Стало известно, почему в указе Путина о частичной мобилизации скрыли седьмой пункт

В версии на сайте Кремля седьмой пункт полностью пропущен.
За шестым сразу идет восьмой.
Что говорится в этих пунктах — в нашем материале.
Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что значит частичная мобилизация и кто под нее попадает.
Седьмой пункт в указе президента Владимира Путина о частичной мобилизации скрыт «для служебного пользования», говорится в pdf-версии самого документа.
В версии на сайте Кремля седьмой пункт полностью пропущен.
За шестым сразу идет восьмой.
Что говорится в этих пунктах — в нашем материале.
Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что значит частичная мобилизация и кто под нее попадает.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter