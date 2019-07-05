ЦБ раскрыл новый способ мошенничества через банкоматы

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат, сообщает РИА «Новости». Этот метод стал возможным из-за несовершенства сценариев обработки переводов.

Как выяснили специалисты Центробанка, алгоритм новой мошеннической схемы довольно простой.

Сначала в банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. Терминал направляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю. После этого выполняется фактический перевод: увеличивается сумма на карте получателя и «замораживается» такая же сумма у отправителя. Устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, однако следует отказ. Сообщение о возврате отправляется обоим банкам, и в результате «заморозка» средств снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.

В связи с обнаруженным фактом ЦБ порекомендовал банкам проверить корректность сценариев работы банкоматов.

Ранее стало известно, что Центробанк разрабатывает памятку для борьбы с мошенниками. В ней будет содержаться информация о способах противодействия мошенникам, которые используют методы социальной инженерии.