Центробанк разрабатывает памятку для борьбы с мошенниками

ЦБ разработает для россиян памятку по борьбе с мошенниками. Уже создана рабочая группа из представителей розничных банков для подготовки соответствующих материалов.

В них будет содержаться информация о способах противодействия мошенникам, которые используют методы социальной инженерии, пишут «Ведомости».

Зачастую мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию. Центробанк намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней.

Социальная инженерия

В ноябре 2018 года Сбербанк представил предварительные итоги по кибербезопасности за 2018 год. Самым распространенным видом кибермошенничества стала социальная инженерия — более 80% случаев, зафиксированных Сбербанком.

При этом 86% из всех случаев социальной инженерии составили «самопереводы» денежных средств под влиянием мошенников, пишет bfm.ru. А самым распространенным стал обман на сайтах бесплатных объявлений, при котором клиент размещает на сайте объявление, от лица потенциального «покупателя» совершается звонок, в ходе которого клиент сам сообщает ему реквизиты своей банковской карты.

Ранее Центробанк выявил схему незаконного вывода пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций. В результате убыток пенсионного фонда составил 57 млн рублей.