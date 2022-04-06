В ЦБ заявили, что криптовалюты являются финансовой пирамидой

В Центробанке считают — россияне могут потерять часть своих сбережений из-за мошенничества в торговле криптовалютами.
«Кроме того, криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма и других), что создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в документе ЦБ.
Ответ и предложения
Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, пишет Газета.Ru.
На нем предложили предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.
Между тем Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют.
Биткоины главы Сбера
В 2017 году глава Сбербанка Герман Греф на свои первые биткоины купил футболку.
Она стоила 12 биткоинов, и теперь это самая дорогая вещь в его гардеробе (с учетом бурного роста курса этой криптовалюты), сообщал ТАСС.
«Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был $0,38, примерно $5 стоила футболка. Теперь эту футболку держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет», — сказал Греф на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.