6 апреля
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Экономика

В ЦБ заявили, что криптовалюты являются финансовой пирамидой

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой, сообщает РИА «Новости».

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

В Центробанке считают — россияне могут потерять часть своих сбережений из-за мошенничества в торговле криптовалютами.

«Кроме того, криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма и других), что создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в документе ЦБ.

Ответ и предложения

Такой ответ Центробанк дал на ряд пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, пишет Газета.Ru.

На нем предложили предоставить налоговые льготы и меры государственной поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалюты в рубли и ввести льготный режим налогообложения криптовалют.

Между тем Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют.

Биткоины главы Сбера

В 2017 году глава Сбербанка Герман Греф на свои первые биткоины купил футболку.

Она стоила 12 биткоинов, и теперь это самая дорогая вещь в его гардеробе (с учетом бурного роста курса этой криптовалюты), сообщал ТАСС.

«Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был $0,38, примерно $5 стоила футболка. Теперь эту футболку держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет», — сказал Греф на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

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