Курс биткоина обвалился на 30 процентов

С вечера 10 ноября курс Bitcoin снизился на 9,5%, а с 8 ноября, когда был взят новый рекорд (7882 долларов за биткоин), стоимость криптовалюты снизилась на 29%.

Аналитики Bloomberg объясняют такое снижение Bitcoin тем, что инвесторы предпочли переключиться на другую криптовалюту — Bitcoin Cash. Указывается, что ее стоимость выросла с пятницы на 40%, достигнув небывалых 2478 долларов, однако к утру 13 ноября откатилась до 1325 долларов, пишет Lenta.ru.

Глава Сбербанка Герман Греф на свои первые биткоины купил футболку.

"Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был $0,38, примерно $5 стоила футболка. Теперь эту футболку держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет", — сказал Греф на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Справка

25 октября основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас спрогнозировал, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет. Как пояснил Моас, ситуация со спросом и предложением криптовалюты может оказаться такой, что 200 миллионов человек по всему миру будут пытаться купить несколько миллионов биткоинов (эмиссия криптовалюты ограничена 21 миллионом единиц), это приведет к дефициту и, как следствие, росту курса.