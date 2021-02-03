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Экономика

В ЦБ заявили о сворачивании программы льготной ипотеки

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщает РИА Новости.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

По словам представителя ЦБ, программу необходимо постепенно сворачивать, «чтобы не приводить к избыточным рискам». Важно следить за динамикой цен, поскольку в последние годы они росли из-за роста объемов ипотеки и недостаточного предложения жилья.

Льготная ипотека теряет социально направленный характер, из-за того, что в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье —обеспеченные люди используют недвижимость как вложение средств, что еще больше стимулирует рост цен, «в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», считает Данилова.

Наибольшая доля выдачи льготной ипотеки наблюдается в регионах с повышенным ценовым давлением — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, в то время как цель программы заключается в развитии жилищного строительства и в других регионах, пишет Lenta.ru.

Представитель Центробанка предложила продлить программу льготной ипотеки на те регионы, «где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима».

В 2020 году в Алтайском крае был превышен целевой показатель национального проекта по возведению жилья. Из-за введения льготной ипотеки спрос настолько разогрелся, что люди начали скупать недвижимость, как горячие пирожки. Так тысячи семей улучшили свои жилищные условия, а застройщики удержались на плаву, не уменьшая темпы строительства даже в кризис.

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