В Заринске достроили дорогу до нового кожевенного завода

На объекте восстановили ось трассы, сделали пешеходные тротуары, переобустроили линии связи и освещения, поставили автобусную остановку.
Стоимость реконструкции дороги по ул. Промышленной составила 52,2 млн рублей, в том числе 46,1 млн рублей за счет субсидий Фонда развития моногородов. Он осуществляет поддержку моногородам России через софинансирование расходов субъекта на создание объектов инфраструктуры, формирование и обучение команд, управляющих проектами, предоставления займов по льготной процентной ставке.
Завод «Русская кожа» в Заринске должен быть достроен до конца текущего года.