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5 октября
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В Заринске достроили дорогу до нового кожевенного завода

Реконструкция автомобильной дороги, необходимой для работы завода «Русская кожа» в Заринске, закончена. Администрация города подписала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщил сайт «Катунь 24».

Строительство завода "Русская кожа". Заринск.
Строительство завода "Русская кожа". Заринск.
altairegion22.ru.

На объекте восстановили ось трассы, сделали пешеходные тротуары, переобустроили линии связи и освещения, поставили автобусную остановку.

Стоимость реконструкции дороги по ул. Промышленной составила 52,2 млн рублей, в том числе 46,1 млн рублей за счет субсидий Фонда развития моногородов. Он осуществляет поддержку моногородам России через софинансирование расходов субъекта на создание объектов инфраструктуры, формирование и обучение команд, управляющих проектами, предоставления займов по льготной процентной ставке.

Завод «Русская кожа» в Заринске должен быть достроен до конца текущего года.

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