Бывший алтайский вице-премьер возглавил проект федерального холдинга

Бывший вице-премьер краевого правительства и начальник Минэкономразвития Николай Чиняков стал руководителем проекта «Русская кожа Алтай», который базируется в Заринске. Приказ о назначении уже подписан, сообщает «Интерфакс».

Сам Чиняков пока недоступен для комментариев — он не ответил на звонок корреспондента altapress.ru.

Чиняков уволился из правительства по собственному желанию в июле 2018 года. Он стал вторым добровольным отставником после первого вице-премьера Сергея Локтева, который оставил должность сразу после назначения врио губернатора Виктора Томенко.

Что известно про «Русскую кожу»?

Завод по выпуску кожевенной продукции в Заринске планируют запустить в конце 2018 года. В августе предприятие было построено на 70%, сообщал журналистам на тот момент врио губернатора Виктор Томенко. Стоимость проекта — около 2 млрд рублей, мощность предприятия — 600 тонн продукции в месяц.

Вокруг предприятия планируют создать кожевенный кластер. Здесь также запустятся производители обуви, кожгалантереи, а также диванов и кресел.

Инвестор проекта — холдинг «Русская кожа», головной офис которого находится в Рязани.

Что известно про Николая Чинякова?

Николаю Чинякову 39 лет, с 2000 года он работал в Главном управлении экономики и инвестиций (позже — министерство экономического развития). В конце 2014 года возглавил его. В январе 2016 года стал заместителем губернатора.