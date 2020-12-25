Важная бумага-1994. Как Алтай посетил чернокожий Остап Бендер и надул всех, включая губернатора

Сегодня в рубрике «Важная бумага» — поучительный материал из 1994 года, о том, как в Барнаул приехал крупный инвестор из Нигерии, но оказался талантливым аферистом. Черному наследному принцу удалось обмануть чиновников, бизнесменов и журналистов. Все-таки доверчивый народ проживает на Алтае.

От ведущего рубрики

Четверть века тому назад на красивые посулы российско-нигерийских аферистов клюнули не только многие СМИ Алтайского края, но и крупные промышленники и даже сам губернатор. Но вряд ли журналисты повинны в том, что не сразу разобрались в сути происходящего.

Еще бы: предложения о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве были так заманчивы, так красиво звучало название фирмы, такие заоблачные перспективы открывались, так убедителен и улыбчив был на пресс-конференции «наследный принц», что «Свободный курс» и другие издания опубликовали поначалу весьма благожелательные материалы об африканском госте.

Однако оказалось, что у «принца» не было не только белого коня, но и сам он оказался весьма «темной лошадкой»…

Сегодня под нашей ретро-рубрикой мы объединили оба материала на эту тему: и со знаком «плюс», и со знаком «минус». Уж очень своеобразно они читаются в тандеме…

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

Принц — с идеями , но без свиты

3 февраля в Алтайском крае с краткосрочным визитом побывал наследный принц Нигерии Шариф А. Сикстус Эгбагбе. Как ни странно, без свиты, в сопровождении одного «визиря» — исполнительного директора компании Gold and Green («Золото и зелень») Александра Журавлева.

Принц был целенаправленно избирателен в контактах — встретился с руководством ряда предприятий Барнаула и Бийска, представителями департамента внешнеэкономической деятельности и МИД России по Алтайскому краю, а в заключение имел беседу с губернатором Львом Коршуновым.

Участники московской выставки-ярмарки «Алтай-94», состоявшейся 25−28 января, и не предполагали, что принц, проявивший неподдельный интерес к нашей продукции, спустя всего несколько дней окажется на Алтае и станет вести предметный разговор о налаживании взаимовыгодного сотрудничества.

Кто бы мог подумать, что в Нигерии не могут жить без наших дизелей, буровых станков, наукоемких технологий, лекарственного сырья и многого другого. Впрочем, дизель — он и в Африке дизель. А наследный принц, проведший 15 лет своей сознательной жизни в России и получивший здесь образование, считает, что наша продукция и технологии ни в чем не уступают западным, заполонившим нигерийский рынок. А в бизнесе русские ведут себя честнее.

«Наследный принц» Нигерии Шариф Сикстус Эгбагбе проводит пресс-конференцию в Барнауле. Петр Петин , ИД «Алтапресс».

Нигерия — для нас

Фирма, президентом которой является Его высочество, уже пять лет на российском рынке и ставит своей задачей дальнейшее развитие российско-африканских отношений. Являясь одним из учредителей Российско-Африканского торгового дома, компания «Золото и зелень» намерена к концу этого месяца учредить в Москве свой собственный торговый дом и приглашает присоединиться к нему предприятия Алтайского края.

Принц — сторонник регионального подхода в экономическом сотрудничестве: Россия слишком велика, чтобы все можно было хорошо видеть из Москвы.

«До сих пор наша фирма активно работала с Москвой и Уралом, ее дочерние предприятия действуют в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Наша новая задача — освоение еще одного региона. Выход на Алтайский край», — рассказывает президент «Золота и зелени».

Основная деятельность фирмы связана с экспортом сельскохозяйственных товаров. Принц Шариф считает Нигерию интересным для Алтая партнером по бизнесу. Это самая большая африканская страна со 100-миллионным населением и огромными сырьевыми ресурсами. Глина, деревья редких тропических пород, редкоземельные металлы, но главное — какао-бобы, орехи, кофе — все это приедет на Алтай в обмен на наши станки, оборудование, технологии.

Нигерия для нас — одновременно поставщик и рынок сбыта. Первые попытки показывают, что у акционерных обществ «Трансмаш», «Алтайгеомаш», «Алтайдизель», научно-производственного концерна «Алтай» работа на экспорт для Нигерии в обозримом будущем станет ощутимой статьей доходов и поддержки коллективов в условиях нынешней экономической нестабильности в стране.

Завод «Трансмаш». «СтройГАЗ».

Мини-интервью с Его Высочеством

— Ваше высочество , принц , занимающийся бизнесом, — это непривычно , это экзотика…

— Мой бизнес не преследует грубых коммерческих целей. Он преследует цель высвобождения и взаимопроникновения богатств наших стран. Алтайский край имеет много полезного, что, воздействуя на мои земли, на мои ресурсы, поможет их развитию.

— Вы медик по образованию , но на встречах в Барнауле разговор ни разу не коснулся медицины.

— В этой области у нас уже идет сотрудничество. Я получил в Бийске некоторое оборудование для медицины.

Остап Бендер. открытые источники в интернете

В Барнауле Его высочество намерен делать в первую очередь «сладкий бизнес». В свой приезд на Алтай он вернулся к предложению двухгодичной давности — создать в столице нашего края совместное предприятие «Принц какао».

Генеральный директор кондитерской фабрики Иван Никитченко, как выяснилось, хорошо знаком с принцем Шарифом. По признанию последнего, только отсутствие механизма взаимодействия до сих пор сдерживало сотрудничество.

Компания «Золото и зелень» готова обеспечить полную потребность нашей фабрики в какао-бобах и арахисе (200 и 180 тыс. тонн ежегодно). И иметь на этом 0,5 млн долларов дохода.

Всего сутки провел африканский принц в нашем крае, но улетал на свой далекий континент полный больших надежд и планов. Он убежден, что в самое ближайшее время в столице его страны Лагосе появится постоянный представитель еще одного региона России — Алтая.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

Лапша «Его высочества»

Итак, как сообщила местная печать со ссылкой на печать неместную, приезжавший в Барнаул наследный принц Нигерии Шариф Сикстус Эгбагбе (он же — президент российско-нигерийского СП «Золото и зелень») оказался на поверку не принцем, а нищим.

Папа его — сельский староста — активно заботился не только о благе земляков, но и о продолжении собственного рода. Поэтому г-н Эгбагбе и стал Сикстусом — шестым по счету ребенком в семье.

Дело было так. «Принц» посетил выставку-ярмарку алтайских товаров, проходившую недавно в Москве. Говорят, что почти одновременно с ним на выставку прибыл посол крупной европейской державы в России, но остался в тени «сановной особы». Шариф Сикстус Эгбагбе заявил о намерении возглавляемого им предприятия вступить во взаимовыгодные деловые связи с алтайскими бизнесменами и организовать поставки в край редкоземельных металлов, минерального сырья и фруктов.

Предложение «Золота и зелени» было с благодарностью принято, ибо тогда еще никто из алтайской делегации не знал, что это российско-нигерийское СП собственным капиталом не обладало, а было создано на взятые в кредит российские деньги. Также оно сорвало ряд контрактов с нашими фирмами и предприятиями, и вообще к моменту визита на Алтай уже не могло платить даже за арендуемое помещение. В его штате осталось всего три человека, включая «принца».

Кредит. Кошелек. СС0

Тем не менее чернокожий Остап Бендер прилетел в Барнаул и имел встречу с руководством краевой администрации и представителями деловых кругов, на которой подтвердил серьезность своих намерений.

В заключение господин Эгбагбе проявил неслыханную гостеприимность и предложил творческой группе одной из независимых телекомпаний посетить Нигерию. Это вызвало недоумение одной из сотрудниц другой телекомпании, которая считала, что их творческая группа имеет не меньше прав на посещение далекой Африки.

В общем, «принц» оказался в центре внимания краевых средств массовой информации. К сожалению, свою лепту в освещение визита внес и «Свободный курс», опубликовав в предыдущем номере материал о визите «Его высочества».

Жаль, что ни мы, ни наши коллеги не удосужились заглянуть в энциклопедический словарь, который сообщает, что с 1 октября 1963 года Нигерия избавилась от статуса британской колонии и стала именоваться Федеративной Республикой Нигерией, во главе которой стоит не монарх, а президент. Поэтому приносим свои искренние извинения введенным в заблуждение читателям.

Лапша. СС0

Кстати, один из участников встречи нечаянно услышал реплику, которую Эгбагбе бросил сопровождавшему его исполнительному директору «Золота и зелени» Александру Журавлеву. «Принц», неплохо, кстати, владеющий разговорным русским языком, спросил у г-на Журавлева: «Кажется, я неплохо вешал им на уши лапшу?».

Теперь и мы можем ответить — неплохо…