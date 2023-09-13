Вектор на улучшения. «ТД Консиб Барнаул» подвел промежуточные итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

Предприятие внедряет принципы бережливого производства при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК).

Результаты проделанной работы были представлены специалистом по бережливому производству, руководителем проектного офиса Сергеем Мерзликиным. По его словам, при анализе пилотного потока «Оптимизация процесса изготовления алюминиевых конструкций» рабочая группа выявила 50 проблем.

За три месяца реализации нацпроекта на эталонном участке резки и фрезеровки профиля были предприняты шаги по созданию эффективного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработаны стандарты операционных процедур и рабочих мест.

Также в ежедневном режиме ведется анализ выполнения плана производства с фиксацией отклонений за каждую рабочую смену и оценивается эффективность работы оборудования (ОЕЕ) на двухголовой пиле по резке профиля. Кроме того, на эталонном участке была проведена работа по составлению матрицы компетенций, проанализированы навыки и умения каждого сотрудника.

В ходе совещания с участниками рабочей группы Сергей Мерзликин презентовал промежуточные результаты и рассказал о планах на дальнейшую работу по проекту.

Руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер, в свою очередь, обратил внимание на высокую вовлеченность в процесс изменения всех участников рабочей группы и пожелал не останавливаться на достигнутом результате.

Генеральный директор предприятия Андрей Алешин выразил благодарность всем участникам рабочей группы за командный подход, заинтересованность каждого сотрудника в достижении результатов проекта, а также отметил высокий уровень профессионализма в работе экспертов регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда.

Напомним, что проект реализуется под эгидой Минэкономразвития Алтайского края, которое активно поддерживает инициативы бизнеса по повышению эффективности и производительности.