Вес не взят. За долги выставили на торги квартиру экс-депутата Барнаульской гордумы и чемпиона мира

В марте на торги выставили квартиру Алексея Меркулова, основателя сети тренажерных залов в Барнауле, чемпиона мира по пауэрлифтингу, обладателя титула «Самый сильный человек Алтая» и депутата Барнаульской гордумы седьмого созыва. Меркулов признан банкротом в феврале 2023 года. Судя по его депутатской декларации за 2021 год, эта квартира была у него единственная — по крайней мере, в собственности.

На банкротство подал арендодатель

О том, что основатель и директор сети тренажерных залов «Рельеф» Алексей Меркулов, неоднократный чемпион мира по пауэрлифтингу и на тот момент депутат гордумы оказался в трагичной ситуации — на грани банкротства, алтайские СМИ впервые написали в конце 2021 года.

Судя по картотеке арбитража, кредиторы массово подавали иски к ИП Меркулов, требуя вернуть долг. Сам Алексей Меркулов утверждал: его машину забрали (а на тот момент за ним числился «Хаммер»), а из квартиры выселяют с маленьким ребенком.

Он, кроме этого, объяснял: управление сетью тренажёрных залов «Рельеф» передал «индивидуальным предпринимателям из числа инвесторов», а сам отошел от руководства, занимается тренерской работой и консультированием.

В конце 2021-го, когда суды уже начали выносить решения, Меркулов ликвидировал ИП, следует из данных портала rusprofile.ru. Но после закрытия ИП долги не исчезают — и они перешли на Меркулова как физлицо.

Алексей Меркулов. vk.com/probezkasmerkulovimalekseem

И вот в начале 2022 года предприниматель Владислав Астраханцев, у которого Меркулов арендовал зал, подал заявление о несостоятельности должника. Банкротом суд признал чемпиона в феврале 2023-го, после безуспешной попытки реструктуризировать его задолженность введена процедура реализации имущества — то есть распродажи.

Квартира оказалась в залоге

И вот теперь на торги выставлена четырехкомнатная (121 кв. метр) квартира Алексея Меркулова на Змеиногорском тракте, 100. Стартовая цена объекта — 9,23 млн рублей, торги состоятся 11 апреля.

В последней за время депутатства декларации о доходах Алексея Меркулова эта квартира указана как единственное жилье, находившееся в собственности. При этом в пользовании у него находился жилой дом площадью 37,5 кв. метров.

Декларация указывала также, что у депутата в собственности есть нежилое помещение площадью 387,5 кв. метров. В материалах суда указано: и квартира на Змеиногорском тракте, и нежилое помещение (на ул. Союза Республик, 44) заложены в Сбербанке и ВТБ.

Очевидно, объявление о продаже нежилого помещения — вопрос времени.

Алексей Меркулов. vk.com/probezkasmerkulovimalekseem

Стал жертвой пандемии

О причинах финансовой несостоятельности сам Алексей Меркулов говорил еще в 2021 году. Он сообщил, что из-за антиковидных ограничений спортзалы простаивали, накопились долги, в том числе и по аренде помещений. Получалось, самый сильный человек Алтая — жертва пандемии.

Справедливости ради стоит заметить: некоторая часть его кредиторов утверждали в суде, что задолженность начала копиться еще до пандемии — с 2019 года (за помещение в ТЦ «Вавилон») и даже с 2018-го (за помещение в Новоалтайске на ул. Обской, 4).

В одном из судебных решений приводится мнение, что Меркулов взял на себя непосильные долговые обязательства ввиду необъективной оценки собственных финансовых возможностей и жизненных обстоятельств.

Вообще же, в дело о банкротстве экс-депутата и спортсмена уже вступил 21 кредитор, среди них — четыре банка. Всем им он должен в общей сложности почти 32 млн рублей, указано в картотеке суда.

По данным управления ФНС по Алтайскому краю, на 1 января 2023 в процедурах банкротства в регионе находилось 4 063 граждан. Это на 77% больше, чем в 2022 году (2 285). Глава УФНС Алексей Легостаев назвал главной причиной банкротства граждан высокий уровень их закредитованности.

Алексей Меркулов. vk.com/probezkasmerkulovimalekseem

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