Вес не взят. За долги выставили на торги квартиру экс-депутата Барнаульской гордумы и чемпиона мира

На банкротство подал арендодатель
О том, что основатель и директор сети тренажерных залов «Рельеф» Алексей Меркулов, неоднократный чемпион мира по пауэрлифтингу и на тот момент депутат гордумы оказался в трагичной ситуации — на грани банкротства, алтайские СМИ впервые написали в конце 2021 года.
Судя по картотеке арбитража, кредиторы массово подавали иски к ИП Меркулов, требуя вернуть долг. Сам Алексей Меркулов утверждал: его машину забрали (а на тот момент за ним числился «Хаммер»), а из квартиры выселяют с маленьким ребенком.
Он, кроме этого, объяснял: управление сетью тренажёрных залов «Рельеф» передал «индивидуальным предпринимателям из числа инвесторов», а сам отошел от руководства, занимается тренерской работой и консультированием.
В конце 2021-го, когда суды уже начали выносить решения, Меркулов ликвидировал ИП, следует из данных портала rusprofile.ru. Но после закрытия ИП долги не исчезают — и они перешли на Меркулова как физлицо.
И вот в начале 2022 года предприниматель Владислав Астраханцев, у которого Меркулов арендовал зал, подал заявление о несостоятельности должника. Банкротом суд признал чемпиона в феврале 2023-го, после безуспешной попытки реструктуризировать его задолженность введена процедура реализации имущества — то есть распродажи.
Квартира оказалась в залоге
И вот теперь на торги выставлена четырехкомнатная (121 кв. метр) квартира Алексея Меркулова на Змеиногорском тракте, 100. Стартовая цена объекта — 9,23 млн рублей, торги состоятся 11 апреля.
В последней за время депутатства декларации о доходах Алексея Меркулова эта квартира указана как единственное жилье, находившееся в собственности. При этом в пользовании у него находился жилой дом площадью 37,5 кв. метров.
Декларация указывала также, что у депутата в собственности есть нежилое помещение площадью 387,5 кв. метров. В материалах суда указано: и квартира на Змеиногорском тракте, и нежилое помещение (на ул. Союза Республик, 44) заложены в Сбербанке и ВТБ.
Очевидно, объявление о продаже нежилого помещения — вопрос времени.
Стал жертвой пандемии
О причинах финансовой несостоятельности сам Алексей Меркулов говорил еще в 2021 году. Он сообщил, что из-за антиковидных ограничений спортзалы простаивали, накопились долги, в том числе и по аренде помещений. Получалось, самый сильный человек Алтая — жертва пандемии.
Справедливости ради стоит заметить: некоторая часть его кредиторов утверждали в суде, что задолженность начала копиться еще до пандемии — с 2019 года (за помещение в ТЦ «Вавилон») и даже с 2018-го (за помещение в Новоалтайске на ул. Обской, 4).
В одном из судебных решений приводится мнение, что Меркулов взял на себя непосильные долговые обязательства ввиду необъективной оценки собственных финансовых возможностей и жизненных обстоятельств.
Вообще же, в дело о банкротстве экс-депутата и спортсмена уже вступил 21 кредитор, среди них — четыре банка. Всем им он должен в общей сложности почти 32 млн рублей, указано в картотеке суда.
По данным управления ФНС по Алтайскому краю, на 1 января 2023 в процедурах банкротства в регионе находилось 4 063 граждан. Это на 77% больше, чем в 2022 году (2 285). Глава УФНС Алексей Легостаев назвал главной причиной банкротства граждан высокий уровень их закредитованности.
10 фактов об Алексее Меркулове
- Алексей Меркулов родился 24 июля 1983 года в Барнауле.
- В 2007 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «физкультура».
- В 2011 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
- Основатель сети тренажерных залов «Рельеф».
- В 2017 году избран депутатом Барнаульской гордумы седьмого созыва по одномандатному округу № 9.
- Входил в состав фракции «Единая Россия».
- Проводил в Барнауле «пробежки с чемпионом» — агитировал бегать барнаульцев.
- На страничке в соцсети ВКонтакте «Прогулки с чемпионом» утверждается, что он семикратный чемпион мира по пауэрлифтингу и жиму лежа, имеет 53 Европейских и мировых рекорда.
- Обладатель титула «Самый сильный человек Алтая» (пятикратный).