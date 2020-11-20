Ветераны к Новому году могут получить небольшую, но приятную выплату

С соответствующим предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме к премьер-министру России Михаилу Мишустину.
По его мнению, выплату необходимо приурочить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
«Просим вас рассмотреть возможность назначения дополнительных выплат к празднованию Нового года в адрес всех ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей», — написал премьеру Хамзаев.
Общественник уверен, что такая единовременная выплата позволит ветеранам купить продукты к новогоднему столу.
Кроме того, подчеркнул он, выплаты помогут ветеранам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Напомним, региональные власти в целях снижения распространения COVID-19 распорядились «запереть» по домам пожилых людей.
Ранее в Алтайском крае ветеран ВОВ только через суд смог получить выплату по случаю 75-й годовщины Победы.