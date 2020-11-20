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Экономика

Ветераны к Новому году могут получить небольшую, но приятную выплату

Ветераны Великой Отечественной войны могут к Новому году получить дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает RT.

9 мая 2020 в Барнауле поздравили ветеранов ВОВ.
9 мая 2020 в Барнауле поздравили ветеранов ВОВ.
Анна Зайкова

С соответствующим предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По его мнению, выплату необходимо приурочить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Просим вас рассмотреть возможность назначения дополнительных выплат к празднованию Нового года в адрес всех ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей», — написал премьеру Хамзаев.

Общественник уверен, что такая единовременная выплата позволит ветеранам купить продукты к новогоднему столу.

Кроме того, подчеркнул он, выплаты помогут ветеранам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Напомним, региональные власти в целях снижения распространения COVID-19 распорядились «запереть» по домам пожилых людей.

Ранее в Алтайском крае ветеран ВОВ только через суд смог получить выплату по случаю 75-й годовщины Победы.

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