Путин подписал указ о выплате ветеранам 75 тыс. рублей к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает сайт Кремля.

Напомним, в середине января Путин пообещал выплатить ветеранам и всем приравненным к ним категориям по 75 тыс. рублей, а труженикам тыла — по 50 тысяч.

Согласно тексту указа, суммы выплатят в апреле-мае 2020 года. Их получат в том числе граждане России, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.

Кому по 75 тысяч? Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1−3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ войны и участников ВОВ.

Владимир Путин встретился с российскими ветеранами — участниками Великой Отечественной войны. Уистерам , 6 июня 2014 года. kremlin.ru

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, в том числе расходов на доставку выплаты.

Кому по 50 тысяч? Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто — в размере 50 000 рублей.

Указ вступает в силу с 7 февраля — со дня его подписания. До апреля правительство определит порядок и условия осуществления выплат.