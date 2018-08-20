«Выбора нет»: эксперт рассказал, почему в России так много сомнительной молочки

В России наблюдается перепроизводство натуральных молочных продуктов. Только в 2017 году отечественные предприятия произвели на 150 тысяч тонн сыра больше, чем мы можем потребить. Причина — в засилье сомнительной молочки, сделанной из сухого продукта и жировой смеси.

По словам эксперта, мировой рынок переполнен дешевым сухим молоком. Отчасти в этом виновата сама Россия. Дело в том, что с введением в 2014 году продовольственного эмбарго, большинство европейских стран, для которых наш рынок оказался закрыт, начали переводить свои молочные излишки в сухой вид.

Спустя какое-то время доступный продукт серыми путями начал попадать к нам в страну и оказался как раз ко двору.

Михаил Мищенко,

директор Центра изучения молочного рынка:

Технический регламент, действующий в странах Таможенного союза, позволяет производить продукт с замещением молочного жира. Что делает наш производитель? Он думает, что покупателю нужен дешевый продукт, берет сухое обезжиренное молоко, смешивает его с жировой смесью, непонятно из чего сделанной, и выпускает сырный, творожный или другой продукт. Законодательно это разрешено. На сегодняшний день вся отрасль озабочена, как от этого уйти.

По мнению эксперта, пока технический регламент на молоко и молочную продукцию позволяет выпускать такие продукты, ситуация вряд ли изменится. На согласование поправок в документ может уйти довольно длительное время.

Пока этого не произошло, в Госдуме предложили внести поправки в закон «О торговле», предусматривающие разделение на полках магазинов натуральных молочных продуктов и всех остальных.

Михаил Мищенко,

директор Центра изучения молочного рынка:

В Европе вообще нет такого понятия как «молокосодержащий продукт». Там производят либо сыр, либо не сыр. Если предприятие выпускает «не сыр», оно выставляется совершенно в другом месте. Такой порядок потребителю понимать, что к чему, и цены будут соответствующие. Понятно, что это не единственное решение. Надо разрабатывать целый комплекс мер.

Михаил Мищенко Олег Богданов

Что случилось с натуральным молоком?

Зимой 2018 года отечественные производители сырого молока заявили о серьезном кризисе на рынке. В отличие от предыдущих лет, когда «низкий» сезон цена на сырье держалась на приемлемом уровне, в 2018-том все оказалось совершенно по-другому. Спрос со стороны переработчиков снизился, молоко серьезно подешевело.

Тогда правительство ввело ряд ограничительных мер в отношении поставок молочных продуктов из Белоруссии. Но ожидаемого эффекта это не дало.

На сегодняшний день закупочная цена на литр сырого молока в сельхозорганизациях края составляет 17−18 рублей, что ниже его себестоимости. В личных подсобных хозяйствах и того ниже — 12−14 рублей.