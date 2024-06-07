7 июня
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Экономика

Выдачи ипотеки ВТБ в регионах Алтая превысили 4,7 млрд рублей

В мае клиенты банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай оформили ипотеку на 1 млрд рублей. Средний размер одного кредита составил 3,9 млн рублей.

Домики.
Домики.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

В целом по итогам 5 месяцев продажи ипотеки ВТБ в регионе превысили 4,7 млрд рублей, что на 4% выше прошлогодних показателей. Спрос на льготные программы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удвоился — в январе-мае банк провел по ним 65% от общего числа сделок. Чаще всего жители региона выбирали «семейную ипотеку». По ней с начала года совершено сделок на 1,9 млрд рублей. На втором месте по популярности — «ипотека с господдержкой-2020» с объемом выдач 970 млн рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека выдачи составили более 200 млн).

В структуре ипотечных выдач существенную долю сохраняют кредиты на приобретение жилья на первичном рынке. Возросший спрос на такие объекты мы связываем, в том числе, и с предстоящим окончанием программы господдержки со ставкой 8%. Жители региона торопятся улучшить жилищные условия на льготных условиях, обеспечив себе более комфортный платеж по кредиту. Этот тренд прослеживается по числу новых заявок от потенциальных заемщиков, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По оценке ВТБ, в мае продажи ипотеки в России превысили 510 млрд рублей, увеличившись на 11% к апрелю текущего года и снизившись на 13% к маю прошлого года. Всего по итогам пяти месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 2 трлн рублей — на 17% меньше, чем за сопоставимый период 2023 года.

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