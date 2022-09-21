Выдачу потребительских кредитов и займов ограничит Центробанк

Новые ограничения начнут действовать с 1 января 2023 года.

Введение этой меры обсуждали ранее. Ее хотели принять с 1 июля 2022-го. Но это затруднил кризис на фоне санкций и спецоперации.

Однако, как отметили в ЦБ, россияне в последнее время активно обращаются за кредитами. При этом банки применяют рискованные стратегии.

Банк России намерен вмешаться в это, чтобы не допустить кризиса неплатежей.

Так, банкам с универсальной лицензией придется ограничиться в выдаче необеспеченных ссуд и кредитных карт.

Кредит. СС0

Будут учитываться срок кредита и показатель долговой нагрузки (ПДН). Число клиентов с ПДН больше 80% не должно превышать 25% от всего объема необеспеченных кредитов, а доля ссуд со сроком больше пяти лет — не выше 10%.

У микрофинансовых организаций доля кредитов, выданных с ПДН выше 80%, не должна превышать 35% от всех потребительских займов и займов с лимитом кредитования.

«Доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заемщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок», — допускает регулятор.

Ранее стало известно, что кредитные каникулы в РФ планируют продлить до конца марта.