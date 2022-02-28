Выдержим или нет? Алтайские предприниматели неоднозначно оценивают последствия санкций

Несколько дней назад россияне проснулись в другой стране — и это, увы, не общие слова. Впервые за много десятилетий западный мир ввел в отношении России столь жесткие санкции — поводом стала спецоперация в Украине. «Изучите опыт Ирана — и поймете, как будет жить наша страна через несколько лет», — говорит один из руководителей алтайских предприятий. Между тем не все восприняли ситуацию именно так: другие считают, что наш бизнес умеет выживать в кризисы, а на экономике Алтайского края это не скажется негативно — и есть даже плюсы.

Прелюдия: обвал рубля

Собственно, первый удар по экономике нанесли не санкции как таковые — а девальвация рубля. Почти весь февраль биржевой курс колебался незначительно. В ночь на 24-е началась спецоперация.

И на торговой сессии биржи 24 февраля случился обвал: курс доллара к рублю подскочил до исторического максимума в 89,6 рублей, а евро — до 99,99 рублей, констатировал РБК.

А в самих банках доллар и евро стоили больше 100 рублей — это курс, по которому валюту можно было купить. Примерно такая же ситуация в обменниках сохранялась и в выходные.

Что будет дальше? Аналитики с тревогой ждут биржевых торгов, которые состоятся 28 февраля, в понедельник и пока не понимают, сможет ли Банк России поддержать курс рубля сегодня — ну и в ближайшем будущем тоже.

Доллары. СС0

Последствия: рост цен и перебои в поставках

Так или иначе — эту «музыку» сразу подхватил потребительский рынок: цены пошли вверх. Громче всех прозвучала сеть магазинов бытовой техники DNS, которая присутствует и на Алтае: она подняла цены на товары до 30%.

Аналитики предположили: в целом по рынку рост цен начнется, скорее всего, коснется новых партии импортной техники — сейчас же у ритейлеров есть запасы на один-два месяца, сообщил «Коммерсантъ».

Между тем, вскоре стало известно, что импортеры и дистрибуторы легковых авто приостанавливают отгрузки дилерам — чтобы пересмотреть цены. По прогнозам того же «Коммерсанта», машины подорожают на 20%.

Автомобили. Pixabay.com

И хуже того — будут перебои с поставками. Конечно, перебои с поставками ощущаются давно — после на начала пандемии, когда разорвались логистические цепочки. Но в последнее время проблема начала уходить.

Сегодня же новостные ленты вновь пестрят информацией, что вот-вот наступят или уже наступили перебои с импортом каких-то товаров — подержанных машин из Японии, комплектующих для автозаводов Фольксваген и Рено.

Оба завода — первый в Калуге, второй в Москве — приостановили работу. Последний — пока на неделю.

Таблетки. Лекарства. CC0

Ажиотаж: скупают лекарства , но не продукты

Понятно, что автомобили и бытовая техника — товары не первой необходимости. Перебоев с поставками продовольствия эксперты не ожидают — большую часть его Россия производят сама. Лекарства из аптек тоже не исчезнут, заверяют в Госдуме: 60% препаратов в упаковках — отечественного производства.

Дефицит и того, и другого возможен — но скорее из-за ажиотажного спроса. В супермаркетах Барнаула соль и гречку пока не скупают. А вот в аптеках ажиотаж уже начался, рассказал «Комсомолке» эксперт по фармрынку Николай Беспалов.

Но есть и другие причины нехватки отдельных лекарств в аптеках. По данным «МК», крупные фармдистрибьюторы, кк и поставщики машин и комплектующих, приостановили поставки — чтобы пересчитать цены.

В ближайшие дни импортные лекарства подорожают ориентировочно на 10−15%. Не вырастут в цене лишь препараты из списка жизненно важных, которые регулируются государством — по крайней мере, в ближайшее время. Рост цен ожидается и на продовольствие.

Импортные товары могут подорожать на 50% в ближайшие полгода, товары с высокой импортной составляющей в себестоимости — до 30%, полагает «Независимая газета». И тогда у населения будет много вопросов к работодателям, Пенсионному фонду и социальным службам.

Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию. Анна Зайкова

Дорожает отечественное: +20% за день

Но это мы говорили о потребительском рынке. Однако алтайские промышленники сообщили altapress.ru о росте цен на сырье отечественного производства. И это выглядит парадоксально.

«Наши производители всегда ориентируются на курс рубля к доллару, но не потому, что у них возрастает себестоимость. Как только курс рубля упал, они поднимают цену на сырье — мы же не сможем из-за границы его привезти, там все равно дороже. В 2020 году цена на полиэтилен была еще около 100 тыс. рублей за тонну, в 2021 году — уже 150 тыс., сегодня 170 тыс. И мы боимся, что завтра нам объявят 200 тысяч», — рассказывает Александр Атабаев.

Александр Атабаев ( слева). Анна Зайкова.

Константин Денисенко, гендиректор компании ZIAS Machinery (завод в Новоалтайске), отмечает: российские поставщики держат цены на 5−10% ниже зарубежных (в пересчете на актуальный обменный курс).

«Я понимаю, что почему DNS повышает цены — он продает зарубежную технику. А причем тут швеллер, который делают в Новокузнецке? Причем тут оцинковка из Магнитогорска? У отечественных поставщиков сырья реакция, как если бы они везли продукцию из-за рубежа. Черный металл российского производства подорожал на 20% за день. Но они за доллары ничего не покупают — редкие станки, которые им необходимы, это малая доля в себестоимости», — рассуждает Денисенко.

По словам промышленника, у ZIAS Machinery по каждой товарной позиции несколько поставщиков. И вот за последние дни часть из них вообще прекратили поставки, другие подняли цену.

Константин Денисенко. На заводе ZIAS Machinery. Анна Зайкова.

Оба руководителя говорят: при таком поведении их поставщиков им тоже придется повысить цены. «Иначе придется работать в убыток», — говорит Александр Атабаев.

Дорожает цемент: +13%

Есть чему удивиться и представителям строительной отрасли.

«Сегодня пришла новость — с 1 марта повысят цену на цемент на 700 рублей. То есть где-то 5,3 тыс. рублей за тонну до 6 тыс. Это серьезный удар по строительной отрасли», — рассказывает Юрий Фриц, владелец барнаульской компании «Сибирь Контракт» и предправления «Алтайского союза предпринимателей».

Цемент, меж тем, — отечественный товар, и напрямую с обменным курсом не связан. Юрий Фриц предполагает — может быть, это с вязано с началом высокого строительного сезона? Впрочем, он не исключает и сговор — ведь цена поднялась у всех сразу.

Напомним, рост цен на материалы для строительства и в 2021 году был одним из главных негативных трендов.

Стройка. Цемент. СС0

Санкции: видали и не такое

Надо сказать, что altapress.ru беседовал с предпринимателями в пятницу, когда еще многое не было ясно.

Ясно было, что санкции Великобритании, США и Евросоюза ударили (хотя и в разной степени) по ВТБ, Сбербанку, Альфа-Банку и банку «Открытие». По данным экономиста Владислава Иноземцева, на них приходится 72% активов российской банковской системы.

Но Андрей Макулов, предприниматель и бывший член совета директоров «Фор-Банка», воспринял ситуацию оптимистично. По его словам, на алтайском бизнесе эти санкции существенного негативного влияния не окажут.

Ведь наш бизнес, получивший закалку в 1990-е и 2000-е годы, способен адаптироваться к кризисам. «Все жили и работали в то время, когда из города в город не могли перечислить деньги, возили их машинами. И выжили», — говорит он.

Андрей Макулов стал гостем «Школы успеха». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Константин Денисенко говорит, что экспортно-импортные операции можно проводить через банки, которые не попали под санкции. В «белом списке», в самом деле, банков немало, есть выбор.

На момент общения с бизнесменами решения об отключении российских банков от системы SWIFT еще не было — его приняли в выходные. Это, вероятно, коснется только попавших под санкции банков. Владислав Иноземцев сомневается, что под отключение попадут все — такого не было даже в Иране.

В ЦБ прокомментировали эти планы: вместо SWIFT будет работать отечественная система передачи финансовых сообщений, так что все нормально.

Владислав Иноземцев , директор Центра исследований постиндустриального общества. Олег Богданов

Однако отключение SWIFT все же сильно затруднит участие российских банков в международных операциях (в том числе по сопровождению экспорта), прокомментировали РБК.

Насколько это коснется экспортеров и импортеров Алтайского края, пока сказать трудно. В 2021 году край экспортировал товаров на 1,1 млрд долларов (из них на 667 млн — со странами СНГ), импортировал — на 680 млн (с СНГ — 410 млн), по данным таможенной статистики.

«Оперируя несколькими счетами и имея возможность внутри страны переводить деньги с одного на другой и получать кредиты в больших банках, а расплачиваться через мелкие, бизнес сможет, на мой взгляд, уйти от части проблем, с которыми он неизбежно столкнётся», — комментирует ситуацию Иноземцев на страничке в Facebook.

Экспорт древесины. Пресс-служба Алтайской таможни.

Позитивные последствия: вырастет туризм

Устойчивость алтайского малого и среднего бизнеса к санкциям Юрий Фриц оценивает осторожно («сейчас мало что понятно»), но скорее оптимистично и, в общем, не теряет бодрости духа: «Не первый раз мы сталкиваемся с кризисами. Возможно, пояски надо будет подтягивать. Но пока какой-то остроты я не вижу».

Константин Денисенко не исключает, что у его предприятия будут сложности с ввозом высокотехнологичного оборудования из Германии, которое используют на заводе Zias Machinery. Но полагает, что найти обходные пути поставок сможет.

Андрей Макулов видит и положительный момент. Так, под санкции попали депутаты Госдумы — им запрещен выезд в Европу. И высока вероятность, что теперь ни приедут отдыхать на Алтай. По крайней мере, кто-то из них.

Космический аппарат в Белокурихе-2. Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Если и другим россиянам ограничат выдачу виз в Европу (а такое ограничение обсуждается), то приедут еще больше новых туристов.

«Наверняка будут бенефициары, которые от этого выиграют. Но санкции на то и санкции, чтобы создать определенный дискомфорт и неприятности той или иной стороне», — рассуждает Юрий Фриц.

Юрий Фриц. Анна Зайкова.

Взгляните на Иран — и увидите судьбу России

Но другие опрошенные altapress.ru позитивных моментов в ситуации не углядели.

Виталий Смокотин, гедиректор барнаульской компании «Мартика», говорит, что сегодня на его предприятие санкции влияния не оказали, но они неизбежно скажутся на всех.

Санкции против авиаотрасли лишают наши авиакомпании возможности использовать лайнеры Airbus (и, видимо, Boeing), она лишится большого количества самолетов, взятых в лизинг у европейских компаний.

Британский холдинг Rolls-Royce прекращает закупать наш титан для производства авиадвигателей. Зарубежные атомные электростанции отказались приобретать российское ядерное топливо — перечисляет руководитель «Мартики» только часть санкций. Он не исключает, что Россию отрежут и от мирового рынка зерна.

Виталий Смокотин встретился с молодыми предпринимателями. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

«На нас всех это скажется не сразу. Может быть, мы даже не будем этого замечать. Знаете притчу про лягушку? Она сидела в холодной воде и к ней подливали все более горячую воду. В конце концов лягушка сварилась. Элите сделали „инъекции“ сразу, а вот нас будут „варить“ на медленном огне», — говорит Виталий Смокотин.

А узнать наше будущее можно, изучив опыт Ирана, считает Виталий Смокотин. Эта страна находится под жесткими санкциями с 1979 года.

Иван Переясловский, директор Алтайского углеисследовательского центра, называет спецоперацию в Украине самой большой ошибкой за всю историю страны. В том, что санкции скажутся на всех нас, он не сомневается: «Ни одна страна не может существовать в отрыве от цивилизованного мира».

Впрочем, это оценки, что называется, в первом приближении. Обстоятельства меняются стремительно, и, к тому же, пока неясно, как власти ответят на санкции — а ответ точно готовится.