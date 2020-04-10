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10 апреля
Коронавирус

Виктор Томенко расширил список видов деятельности в период распространения Covid-19

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 10 апреля подписал постановление, которым расширил список разрешенных видов деятельности.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Обновленный перечень насчитывает 54 позиции.

К ранее разрешенным видам деятельности добавились:

  • производство асбестовых материалов,
  • производство фасовочных и упаковочных материалов,
  • производство полиграфической продукции,
  • производство кабельной продукции,
  • деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта,
  • кадастровая и оценочная деятельность,
  • экспертиза проектной и иной, в том числе судебной документации,
  • предоставление справок и иной документации по социально-правовым запросам граждан,
  • деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
  • предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества,
  • деятельность в сфере обработки данных и предоставления услуг по размещению информации,
  • ремонт электроники,
  • деятельность судебно-экспертных организаций,
  • деятельность в сфере адвокатуры, юридические услуги,
  • оптовая торговля сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий,
  • торговля тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты,
  • торговля товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.

Полный список можно посмотреть здесь.

Бьюти-сферы в обновленном перечне нет.

Как сообщалось ранее, в медучреждениях Барнаула, по данным на 10 апреля, продолжают лечение 19 человек с подтвержденным коронавирусом. Двое человек выздоровели.

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