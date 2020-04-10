Виктор Томенко расширил список видов деятельности в период распространения Covid-19

Обновленный перечень насчитывает 54 позиции.

К ранее разрешенным видам деятельности добавились:

производство асбестовых материалов,

производство фасовочных и упаковочных материалов,

производство полиграфической продукции,

производство кабельной продукции,

деятельность сухопутного , водного и воздушного транспорта,

водного и воздушного транспорта, кадастровая и оценочная деятельность,

экспертиза проектной и иной , в том числе судебной документации,

в том числе судебной документации, предоставление справок и иной документации по социально-правовым запросам граждан,

деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,

предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества,

деятельность в сфере обработки данных и предоставления услуг по размещению информации,

ремонт электроники,

деятельность судебно-экспертных организаций,

деятельность в сфере адвокатуры , юридические услуги,

юридические услуги, оптовая торговля сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий,

торговля тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты,

торговля товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.

Полный список можно посмотреть здесь.

Бьюти-сферы в обновленном перечне нет.

Как сообщалось ранее, в медучреждениях Барнаула, по данным на 10 апреля, продолжают лечение 19 человек с подтвержденным коронавирусом. Двое человек выздоровели.