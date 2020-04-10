Виктор Томенко расширил список видов деятельности в период распространения Covid-19

Обновленный перечень насчитывает 54 позиции.
К ранее разрешенным видам деятельности добавились:
- производство асбестовых материалов,
- производство фасовочных и упаковочных материалов,
- производство полиграфической продукции,
- производство кабельной продукции,
- деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта,
- кадастровая и оценочная деятельность,
- экспертиза проектной и иной, в том числе судебной документации,
- предоставление справок и иной документации по социально-правовым запросам граждан,
- деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
- предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества,
- деятельность в сфере обработки данных и предоставления услуг по размещению информации,
- ремонт электроники,
- деятельность судебно-экспертных организаций,
- деятельность в сфере адвокатуры, юридические услуги,
- оптовая торговля сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий,
- торговля тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты,
- торговля товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.
Полный список можно посмотреть здесь.
Бьюти-сферы в обновленном перечне нет.
Как сообщалось ранее, в медучреждениях Барнаула, по данным на 10 апреля, продолжают лечение 19 человек с подтвержденным коронавирусом. Двое человек выздоровели.