Двух выздоровевших пациентов с коронавирусом выписали в Алтайском крае

10 апреля в Алтайском крае выписали двух выздоровевших пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с инфекцией.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

«Заболевание у них протекало в легкой форме. Полное выздоровление подтвердили двукратные отрицательные результаты теста», — пояснили в оперштабе.

Напомним, по последним данным в крае зарегистрирован 21 зараженный вирусом. Таким образом, в инфекционных отделениях медучреждений Барнаула продолжают лечение 19 человек.

В городской больнице № 5 находится 16 пациентов, в больнице № 11 — три пациента.

«Состояние одного из пациентов остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, еще одного — средней степени. Состояние остальных пациентов доктора оценивают, как легкой степени тяжести», — уточнили в штабе.

Стоит отметить, что в настоящее время находятся на исследовании анализы еще 10 жителей региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае под наблюдением по коронавирусу находятся более 1200 человек.