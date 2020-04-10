На Алтае под наблюдением по коронавирусу находятся более 1200 человек

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом актуализировал информацию по состоянию на утро 10 апреля.

Согласно последним данным, под медицинским наблюдением находятся 1207 человек (за сутки добавилось — 374), из которых 7 человек — иностранцы.

При этом за сутки сняты с наблюдения 326 человек, а за время с момента распространения инфекции в крае — 4704 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае не изменилось — 21 человек (в том числе 2 ребенка).

«Из общего числа: 1 случай — завозной, 4 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 2 — у заболевших ОРВИ, 14 — по контакту с заболевшими. Все инфицированные — жители Барнаула», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего обследовано 8806 человек, отмечает минздрав края. Таким образом, за сутки тесты прошли 799 человек.

Картофель ССО

Также предоставлены данные ежедневного мониторинга спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций.

«Зафиксировано повышение продаж крупы гречневой, смеси для детского питания до 5%. Товары в объектах торговли представлены в ассортименте, поставки осуществляются регулярно, товарные запасы имеются», — подчеркнули в управлении по развитию предпринимательства края.

За прошедшие сутки динамика средних цен по большинству товарных групп сложилась в диапазоне 98,01% - 100,71%.

Наибольший рост цен отмечается на картофель (2,9%), свинину и муку пшеничную (1,8%), лук репчатый (1,66%), также продолжился рост цен на яйцо куриное (1,2%).

Ранее сообщалось, что Алтайский край показал самый заметный рост цен на сахар и гречку в России.