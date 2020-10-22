Вице-мэр Барнаула не смог узнать сроки завершения строительства скандально известной высотки

Дайте еще 10 млн
Высотку возводит «Монтажная компания «ПР-холдинг» с 2015 года по договорам долевого участия. Сроки по сдаче и вводу в эксплуатацию блок-секций № 3,4 неоднократно переносились. И они по-прежнему не сданы.
Из опубликованной на сайте гордумы информации следует, что сроки завершения строительства застройщик так и не назвал приехавшим на объект вице-мэру Максиму Полежаева и депутату гордумы Ивану Огневу.
Сообщается, что в ближайшее время он «предоставит актуализированный график проведения строительно-монтажных работ». И для завершения строительства, по информации застройщика, нужны еще деньги — около 10 млн. рублей.
Сайт гордумы указывает, что застройщику «поручено представить предложения по решению проблемы недостающих средств, чтобы ускорить завершение строительства дома».
Работы идут
Но сдвиги на объекте все-таки есть. Проводятся работы по устройству монолитного перекрытия парковки. Продолжается благоустройство прилегающей территории — оно должно быть завершено до 29 октября.
В 3-й блок-секции идут пуско-наладочные работы на грузовом и пассажирском лифтах. На конец недели запланирован запуск отопления, возобновляются работы по устройству стяжки полов. Три-четыре недели потребуется для завершения остекления 4-й блок-секции.
К 5 ноября должны быть выполнены все пуско-наладочные работы, полностью закрыт контур 3-й и 4-й блок-секций, подано тепло, выполнена теплоизоляция подземной парковки.
Пока суд да дело
Как сообщал ранее Altapress.ru, в июне глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с руководством компании «ПР-холдинг"по поводу этого долгостроя.
Глава потребовал от застройщика «активизировать свои действия по заключению регистрационных сделок с нереализованным имуществом» и подготовить план-график мероприятий по завершению его строительства.
Но в августе двое граждан подали заявление о банкротстве застройщика. К счастью, есть шанс, что банкротства со всеми его последствиями удастся избежать: в октябре стороны заявили суду, что намерены урегулировать спор мирным путем.
Следующее судебное заседание назначено на 17 ноября.