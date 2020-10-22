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Экономика

Вице-мэр Барнаула не смог узнать сроки завершения строительства скандально известной высотки

Вице-мэр Барнаула Максим Полежаев принял участие во встрече дольщиков скандально известного дома в Барнауле на пр. Ленина, 195а и представителей застройщика, сообщили в гордуме. Но, судя по информации, сроки завершения строительства застройщик по-прежнему не называет. Работы на объекте идут, но нужны дополнительные деньги.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.
www.duma-barnaul.ru

Дайте еще 10 млн

Высотку возводит «Монтажная компания «ПР-холдинг» с 2015 года по договорам долевого участия. Сроки по сдаче и вводу в эксплуатацию блок-секций № 3,4 неоднократно переносились. И они по-прежнему не сданы.

Из опубликованной на сайте гордумы информации следует, что сроки завершения строительства застройщик так и не назвал приехавшим на объект вице-мэру Максиму Полежаева и депутату гордумы Ивану Огневу.

Сообщается, что в ближайшее время он «предоставит актуализированный график проведения строительно-монтажных работ». И для завершения строительства, по информации застройщика, нужны еще деньги — около 10 млн. рублей.

Сайт гордумы указывает, что застройщику «поручено представить предложения по решению проблемы недостающих средств, чтобы ускорить завершение строительства дома».

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.
www. duma-barnaul.ru

Работы идут

Но сдвиги на объекте все-таки есть. Проводятся работы по устройству монолитного перекрытия парковки. Продолжается благоустройство прилегающей территории — оно должно быть завершено до 29 октября.

В 3-й блок-секции идут пуско-наладочные работы на грузовом и пассажирском лифтах. На конец недели запланирован запуск отопления, возобновляются работы по устройству стяжки полов. Три-четыре недели потребуется для завершения остекления 4-й блок-секции.

К 5 ноября должны быть выполнены все пуско-наладочные работы, полностью закрыт контур 3-й и 4-й блок-секций, подано тепло, выполнена теплоизоляция подземной парковки.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 195а. 19 октября 2020 года.
www. duma-barnaul.ru

Пока суд да дело

Как сообщал ранее Altapress.ru, в июне глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с руководством компании «ПР-холдинг"по поводу этого долгостроя.

Глава потребовал от застройщика «активизировать свои действия по заключению регистрационных сделок с нереализованным имуществом» и подготовить план-график мероприятий по завершению его строительства.

Но в августе двое граждан подали заявление о банкротстве застройщика. К счастью, есть шанс, что банкротства со всеми его последствиями удастся избежать: в октябре стороны заявили суду, что намерены урегулировать спор мирным путем.

Следующее судебное заседание назначено на 17 ноября.

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