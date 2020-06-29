Мэр Барнаула потребовал план-график по готовности долгостроя на Ленина

Первый замруководителя «ПР-холдинг» Евгений Клейнатовский сообщил, что решение о запретительных действиях в отношении регистрации нереализованных квартир и помещений отменено.
Он напомнил, что в доме еще не продали квартир на 27,4 млн рублей, а также подтвердил ранее обозначенную им сумму для завершения строительства — 15 млн рублей.
«Застройщиком в настоящее время осуществляется продажа свободных от обязательств квартир и помещений по указанному адресу», — заявили в мэрии.
Глава города потребовал застройщика «активизировать свои действия по заключению регистрационных сделок с нереализованным имуществом» и подготовить план-график мероприятий по завершению его строительства.
Как ранее писал altapress.ru, дольщики, которые более двух лет не могут получить обещанные квартиры, опубликовали петицию, в которой рассказали об их преследовании их за пикет. Акцию они провели, пытаясь привлечь внимание к долгострою.