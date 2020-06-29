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Недвижимость

Мэр Барнаула потребовал план-график по готовности долгостроя на Ленина

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с руководством компании «ПР-холдинг» по поводу долгостроя на пр. Ленина, 195а. Дом не могут сдать уже несколько лет. Застройщик уверяет, что действия разрешения на строительство продлили, сообщили в мэрии.

Заседание рабочей группы по завершению строительства многоквартирных домов.
Заседание рабочей группы по завершению строительства многоквартирных домов.
barnaul.org

Первый замруководителя «ПР-холдинг» Евгений Клейнатовский сообщил, что решение о запретительных действиях в отношении регистрации нереализованных квартир и помещений отменено.

Он напомнил, что в доме еще не продали квартир на 27,4 млн рублей, а также подтвердил ранее обозначенную им сумму для завершения строительства — 15 млн рублей.

«Застройщиком в настоящее время осуществляется продажа свободных от обязательств квартир и помещений по указанному адресу», — заявили в мэрии.

Комплекс жилых домов по ул. П.Сухова 2-а,2-б и пр-ту Ленина, 195
Комплекс жилых домов по ул. П. Сухова 2-а, 2-б и пр-ту Ленина, 195
архив ЗАО Мастерская Рамазановой «Архисидек»

Глава города потребовал застройщика «активизировать свои действия по заключению регистрационных сделок с нереализованным имуществом» и подготовить план-график мероприятий по завершению его строительства.

Как ранее писал altapress.ru, дольщики, которые более двух лет не могут получить обещанные квартиры, опубликовали петицию, в которой рассказали об их преследовании их за пикет. Акцию они провели, пытаясь привлечь внимание к долгострою.

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