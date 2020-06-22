Вместо помощи штрафы. Барнаульских дольщиков вызывают в полицию за пикет

Барнаульские дольщики, которые более двух лет не могут получить обещанные квартиры в доме на пр. Ленина, 195а, опубликовали петицию, в которой рассказали об их преследовании их за пикет. Акцию они провели, пытаясь привлечь внимание к долгострою.