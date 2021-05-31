Вице-премьер рассказал, сколько пособий по бедности «попадает мимо цели»

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что решить проблему бедности в России можно только путем введения конкретных пособий, сообщает ТАСС .

Белоусов отметил, что сейчас нет другого способа решения проблемы бедности, кроме введения пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Он подчеркнул, что государство уже научилось идентифицировать таких граждан и быстро доводить до них деньги.

«Системно этот вопрос мы собираемся решать созданием так называемого социального казначейства. У нас казначейство сейчас видит каждое домохозяйство и может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее, и настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи. Это основная задача, которая будет решена в самое ближайшее время», — рассказал вице-премьер в интервью РБК ТВ.

Белоусов отметил, что благодаря этому поддержка бедных в России реально станет адресной.

Также он оценил, какой процент помощи сегодня попадает в руки людей, которые не находятся в трудной ситуации.

«Достаточно много попадает — я думаю от 20 до 30 процентов — мимо цели», — отметил Белоусов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как победить бедность за три-четыре года.