Вице-премьер рассказал, сколько пособий по бедности «попадает мимо цели»

Белоусов отметил, что сейчас нет другого способа решения проблемы бедности, кроме введения пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Он подчеркнул, что государство уже научилось идентифицировать таких граждан и быстро доводить до них деньги.
«Системно этот вопрос мы собираемся решать созданием так называемого социального казначейства. У нас казначейство сейчас видит каждое домохозяйство и может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее, и настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи. Это основная задача, которая будет решена в самое ближайшее время», — рассказал вице-премьер в интервью РБК ТВ.
Белоусов отметил, что благодаря этому поддержка бедных в России реально станет адресной.
Также он оценил, какой процент помощи сегодня попадает в руки людей, которые не находятся в трудной ситуации.
«Достаточно много попадает — я думаю от 20 до 30 процентов — мимо цели», — отметил Белоусов.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как победить бедность за три-четыре года.