Вице-премьер России Белоусов: рубль стал «слишком крепким»

Рубль стал «слишком крепким», заявил вице-премьер России Андрей Белоусов. Он отметил значительное укрепление национальной валюты, передает ТАСС .

По словам Белоусова, на фоне дефляции и высоких процентных ставок «рубль переукреплен, курс 55−60 рублей за доллар — слишком крепкий».

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что Банк России не таргетируют рынок рубля.

«Инфляция, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — добавил Белоусов.

Однако, подытожил он, несколько дней назад ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5%.

Недавно нешуточное падение доходов россиян спрогнозировал экономист.