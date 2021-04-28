Вице-спикер Госдумы хочет обнулить процент по ипотеке всем многодетным

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что семьям после рождения третьего ребенка необходимо обнулять процент по ипотечным кредитам. По мнению политика, это поможет преодолеть демографический кризис и дополнит решения президента, передает ТАСС.

«Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», — отметил Толстой.

По словам Толстого, многодетных семей в России сегодня крайне немного. «Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому в их случае можно обойтись без этих процентов», — отметил Толстой.

При этом вице-спикер Госдумы уверен, что в случае принятия такого решения банкам придется с ним согласиться.

«Все считают, что банки — это какие-то святые коровы. Нет, это просто механизмы, которые контролируются непосредственно акционерами и государством. А у государства есть возможность устанавливать для банков правила. И эти правила мы будем устанавливать на законодательном уровне», — подчеркнул Толстой.

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