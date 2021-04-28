Конституционный суд разрешил забирать у должников единственное жилье

Конституционный суд РФ разъяснил условия для взыскания единственного жилья должника. В постановлении сказано, что нормы Гражданского процессуального кодекса и закона «О банкротстве» позволяют наложить взыскание на единственное жилье для погашения долгов при соблюдении ряда условий, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что гражданина не смогут оставить совсем без жилого помещения, но его площадь «не должна превышать потребности жильца».

В постановлении суда подчеркивается, что в 2012 году было запрещено взыскивать с должника единственное жилье, но площадь такого жилья должна быть «разумно достаточной». Еще тогда суд обязал власти внести изменения в законодательство и прописать возможность взыскания жилья, когда его площадь «превышает потребности должников».

При этом отмечается, что должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет. Взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой город или поселок без его согласия должника.

Помимо этого, суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества.

Напомним, с 1 апреля в России отменена рекомендация Центробанка, которую ввели как меру поддержки ипотечников в период пандемии, — суды просили не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем должника.