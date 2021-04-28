Конституционный суд разрешил забирать у должников единственное жилье

Сообщается, что гражданина не смогут оставить совсем без жилого помещения, но его площадь «не должна превышать потребности жильца».
В постановлении суда подчеркивается, что в 2012 году было запрещено взыскивать с должника единственное жилье, но площадь такого жилья должна быть «разумно достаточной». Еще тогда суд обязал власти внести изменения в законодательство и прописать возможность взыскания жилья, когда его площадь «превышает потребности должников».
При этом отмечается, что должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет. Взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой город или поселок без его согласия должника.
Помимо этого, суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества.
Напомним, с 1 апреля в России отменена рекомендация Центробанка, которую ввели как меру поддержки ипотечников в период пандемии, — суды просили не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем должника.