«Визитная карточка» и современный «пятитысячник»: что хотят сделать с барнаульским Дворцом спорта

Судьба закрытого на неопределенный срок Дворца зрелищ и спорта начинает проясняться. Накануне стало известно, что бизнесмен и хоккейный меценат Михаил Дроздов намерен выкупить этот объект у крайсовпрофа. О своих планах сделать Дворец «визитной карточкой» он рассказал в интервью altapress.ru.

— Для меня вопрос, связанный с Дворцом зрелищ и спорта, является дополнительной нагрузкой. Я и так выполнил большую работу, построив «Карандин-Арену». Дворцом мы сейчас занимаемся, потому что кто-то ведь должен это делать. Почему-то желающих взять на себя такую ответственность больше нет.

Я думаю, что каждый горожанин хочет, чтобы Дворец функционировал, чтобы там занимались дети, проходили хоккейные матчи, чтобы это была современная и комфортная для всех площадка. Но сейчас ситуация преподносится так, будто я чуть ли не «отжал» этот объект.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Анна Зайкова

О покупке и сумме сделки

— На каких условиях вы готовы зайти на этот объект?

— Вариант соинвестирования не рассматривается, речь идет только о покупке. Для нас это серьезный инвестпроект, который позволит городу как минимум не потерять спортивный объект. В этом заключается главная задача.

Предприниматель Михаил Дроздов Анна Зайкова

— На каком этапе сейчас находится сделка?

— На этапе экспертной оценки. Нам тоже необходимо проинспектировать Дворец, чтобы понять строительное состояние его фундамента, балок перекрытий, несущих конструкций. Если мы его покупаем и становимся собственниками, то берем на себя серьезную ответственность за весь объект и людей, которые будут туда приходить.

— Председатель крайсовпрофа не единожды повторял , что в планы организации не входит продажа Дворца. Принципиальная договоренность с собственником уже есть?

— Она в процессе. Вы немного опережаете события. Мы готовы были бы дать совместную пресс-конференцию по этому поводу позже, представить эскиз будущего Дворца спорта.

Еще раз хочу подчеркнуть, что главная наша задача сохранить объект в его нынешнем функционале.

— А есть реальная вероятность , что на его месте может появиться что-то другое , например , жилой комплекс?

— Очевидно, что это место привлекательно для застройки.

— Когда может быть принято окончательное решение по покупке?

— Я думаю, что не раньше февраля будущего года.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Анна Зайкова

— В прошлом году проходила информация о том , что крайсовпроф готов продать Дворец за 90 млн рублей , в этом ценник уже снизился до 50 млн. Реальную сумму сделки можете назвать?

— Я первый раз слышу о таких суммах. В любом случае это коммерческая тайна. Я смогу ее раскрыть, только когда сделка реально состоится и то по согласованию сторон. Сейчас я не имею права об этом говорить.

О сроках и планах

— По вашим оценкам , сколько средств может понадобиться , чтобы привести Дворец в надлежащий вид?

— Давайте двигаться постепенно. Первый этап — снять пожарные риски, убрать все предписания, которые выдали пожарные службы, тем самым обезопасить население от возможных ЧП. Далее необходимо поэтапно преображать объект, чтобы в итоге он стал визитной карточкой Барнаула.

— Рассматриваете ли вы для себя варианты привлечение соинвесторов в этот проект? Может краевой бюджет в этом как-то поможет?

— Я считаю, что краю нецелесообразно входить в этот проект. Кроме того, это фактически невозможно. Финансовый план на 2019 и 2020 годы пересматривать, скорее всего, никто не будет. Что касается частных соинвесторов, ради бога, милости просим.

— Если говорить о сроках этих работ , есть вероятность , что ХК «Алтай» уже в нынешнем сезоне сможет вернуться на свой лед?

— Нет, конечно. Там работ минимум на полгода. Даже если сейчас зайти на объект и начать вливать туда средства, строительные работы продлятся около 9 месяцев, а может и больше.

Я, конечно, не инспектор, но я видел те предписания, которые выдвинуло МЧС, там вполне реальные нарушения, над которыми надо работать и для этого нужно время.

Могу сказать, что «Карандин-Арену» тоже регулярно проверяют, выносят предписания, которые мы устраняем. И так происходит каждый месяц.

Предприниматель Михаил Дроздов Анна Зайкова

— В настоящий момент в Барнауле нет хорошего конгрессно-выставочного центра. В свое время Дворец зрелищ и спорта , как мог , эту функцию выполнял. Для вас интересно это направление?

— Мы хотим, чтобы Дворец развивался не только в спортивном направлении и принимал все значимые для края события. На сегодняшний день это единственная площадка, имеющая более 4 тысяч только посадочных мест.

Технологии позволяют на современном льду проводить не только хоккейные баталии, но и реконструировать площадку за одну ночь под другие игровые виды спорта, например, баскетбол или волейбол.

Я полагаю, что для развития Дворца спорта его необходимо сделать как можно более функциональным.

О студентах и международном турнире

— Я знаю , что у вас есть большие планы по развитию хоккея на Алтае , в том числе и созданию в регионе команды уровня КХЛ.

— У нас есть такие мысли. Мы стремимся к тому, чтобы максимально расширить возможности Алтая, в том числе и за счет развития спортивного туризма. Спорт высоких достижений может привлечь болельщиков из других регионов и прославить наш край.

Если вы помните, построив «Карандин Арену», мы сумели дать импульс студенческому хоккею. В прошлом календарном сезоне команда «Динамо-Алтай» заняла первое место в рамках чемпионата Студенческой хоккейной лиги, впервые привезя на Алтай золото.

А в октябре команда стала победителем престижного международного турнира Student Hockey Challenge-2018. И теперь мы можем принимать этот турнир у себя.

У нас уже есть договоренности на этот счет. В октябре будущего года впервые турнир пройдет в Барнауле. Ожидается, что к нам приедут две команды из США, Словакии, сейчас ведем переговоры с чехами.

— Получается , к этому времени Дворец зрелищ и спорта должен быть в полной готовности?

— «Карандин-Арена» вполне может принять этот турнир. У нас имеется проект по увеличению посадочных мест до 2 тысяч. Хотелось бы, конечно, чтобы и Дворец спорта к этому времени уже был запущен.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Анна Зайкова

— Если уж мы заговорили о «Карандин-Арене», как объект пережил переезд ХК «Алтай» и детской школы?

— У ВХЛ есть свои требования по оборудованию ледовой арены, судейского и медицинского кабинетов и даже раздевалок, которых у нас 22. Команды всех возрастов размещены, у ХК «Алтай» свое помещение, с которым не сравнится то, что было во Дворце спорта. Все сделано в лучшем виде. И это при условии, что по изначальному плану размещение профессионального клуба не предусматривалось.

Мало того, мы ни рубля с этого объекта еще не получили. Все, что зарабатывает «Карандин-Арена», мы вкладываем в дальнейшее ее развитие, применяя самые современные ноу-хау, часть из которых разработана собственной инженерной службой.

В ближайшее время планируем открыть уникальный зал хореографии для фигуристов. Здесь можно будет проводить «сухие» тренировки и проецировать себя на льду. Это позволяет будучи на коньках оттачивать движения.