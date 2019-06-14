Владельца торговой сети «Холидей» признали банкротом

13 июня Новосибирский арбитражный суд признал банкротом основателя и владельца одной из крупнейших сибирских торговых сетей Николая Скороходова. Иск о несостоятельности бизнесмена подал Альфа-Банк, которому тот задолжал более 331 млн рублей. Ранее конкурсное производство ввели и в отношении сети «Холидей».

Как сообщает retail.ru, Николай Скороходов выступал поручителем по кредитам «Холидея» в Альфа-Банке. По словам представителя банка, общая сумма задолженности, которую могут дополнительно предъявить в ходе процедуры банкротства, может превысить 330 млрд рублей. Альфа-Банк требует начать процедуру реализации имущества должника.

Представитель Скороходова в суде сообщил, что «бизнесмен «принимает исчерпывающие меры для расчета с кредиторами, он получает ежемесячный доход в размере 600 тыс. рублей, а заложенные объекты «Холидея» приносят миллионы рублей в месяц».

Напомним, что в марте арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом сеть супермаркетов «Холидей» за долги в 14 млрд рублей. Истцами выступили Альфа-Банк, Сбербанк и Россельхозбанк — на них приходится 78% долгов. Всего у ритейлера около 160 кредиторов. Конкурсное производство продлится полгода.

Чем известен «Холидей»

«Холидей» — один из крупнейших ритейлеров в Сибири. Его сеть в 2017 году насчитывала более 500 магазинов в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях.

В 2017 году ритейлер выставил на продажу все свои супермаркеты и гипермаркеты — более 150 объектов общей площадью около 300 тыс. кв. метров. В конце 2017 года «Лента» приобрела у сети 22 супермаркета, в том числе в Алтайском крае. В Новосибирской области часть объектов приобрела «Мария-Ра».