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Экономика

Владимир Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 июля провести инвентаризацию действующих налоговых льгот, а также определить перечень тех из них, которые носят инвестиционный характер, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава государства также поручил правительству обеспечить предоставление с 1 января 2021 года инвестльгот налогоплательщикам (за исключением резидентов территорий опережающего развития и резидента Свободного порта Владивосток), в том числе тем, кому такие льготы уже предоставлены.

При этом налоговые инвестиционные льготы можно будет получить только на основе специального соглашения об обязательных инвестициях, пишет bfm.ru.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

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