Соловьев придумал, где взять деньги на зарплаты

Ещё один «настоящий» полковник… а может пора и к другим званиям присмотреться , и казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны, и сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий и на инвестиции ещё останется. https://t.co/8qQoY9EMA6