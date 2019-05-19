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Экономика

Соловьев придумал, где взять деньги на зарплаты

Известный журналист Владимир Соловьев заявил, что знает, где взять деньги на пенсии и зарплаты. Об этом он порассуждал, комментируя дело о крупной взятке главы отдела ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
ok.ru/vrsolovievofficial

У силовика изъяли 12 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко. Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство.

Ранее СМИ сообщали, что Черкалин вместе с двумя бывшими коллегами оказывал помощь трем банкам, в числе которых банк «Траст» (лицензия отозвана в 2018 году). Источник в спецслужбах сказал, что при обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах нашли и изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.

В настоящее время Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов за покровительство.

Напомним, Черкалина арестовали 25 апреля по обвинению по ст. 290 УК РФ (получении взяток в особо крупных размерах).

Также задержаны двое экс-сотрудников этого подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которых ранее уволили «по компрометирующим обстоятельствам».

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