Соловьев придумал, где взять деньги на зарплаты

У силовика изъяли 12 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко. Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство.
Ещё один «настоящий» полковник… а может пора и к другим званиям присмотреться , и казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны, и сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий и на инвестиции ещё останется. https://t.co/8qQoY9EMA6— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 17 мая 2019 г.
Ранее СМИ сообщали, что Черкалин вместе с двумя бывшими коллегами оказывал помощь трем банкам, в числе которых банк «Траст» (лицензия отозвана в 2018 году). Источник в спецслужбах сказал, что при обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах нашли и изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.
В настоящее время Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов за покровительство.
Напомним, Черкалина арестовали 25 апреля по обвинению по ст. 290 УК РФ (получении взяток в особо крупных размерах).
Также задержаны двое экс-сотрудников этого подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которых ранее уволили «по компрометирующим обстоятельствам».