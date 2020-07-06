Власти Алтайского края думают о введении режима ЧС из-за засухи. 33 района бьют тревогу

В Алтайском крае могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Этот вопрос будут обсуждать на заседании краевой комиссии, которое состоится на текущей неделе, сообщила 6 июля пресс-служба правительства региона.

На всей территории Алтайского края наблюдаются опасные агрометеорологические условия — суховей, атмосферная и почвенная засуха. В ряде районов сразу несколько видов опасных агрометеоусловий.

По оперативным данным, 33 района подтвердили факт критического снижения урожайности, это 750 тысяч гектаров, сообщил министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

Губернатор Виктор Томенко поручил подготовить материалы и назначить проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где одним из вопросов станет введение режима ЧС в крае из-за засухи.

Ранее сообщалось, что для введения чрезвычайной ситуации пока оснований нет.