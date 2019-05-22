Власти Алтайского края ищут, кому отдать проблемное «Золото Курьи»

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин заявил, что правительство передает предприятие «Золото Курьи» потенциальному покупателю. Также Минпромэнерго ищет варианты погасить долги по зарплате перед работниками. Об этом Климин рассказал во время онлайн-форума на сайте правительства региона.

Нынешнюю ситуацию на «Золоте Курьи» министр оценил как достаточно сложную. Производство на предприятии остановлено, есть долги по кредитами. С задолженностью по зарплате работают органы прокуратуры.

Александр Климин,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Недостаток финансирования работ ООО «Золото Курьи» по добыче и укладке руды летом-осенью 2018 года привел к тому, что зимой, после снижения объемов производства ниже точки безубыточности.

Министр сообщил, что новофирсовское золоторудное месторождение разрабатывается с 2010 года, и с этого времени из его руды было произведено около 3,5 тонн золота. Сейчас его запасы оцениваются в более чем 2,2 тонны, но, по мнению собственника («ЗРК «Омчак») рентабельность продолжения разработки месторождения недостаточно высока.

Александр Климин,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Нынешнему собственнику поставлено условие погасить задолженность по заработной плате и определить меры по стабилизации ситуации на предприятии. В случае передачи предприятия новому собственнику, последний должен сохранить производство и трудовой коллектив.

Минпромэнерго Алтайского края держит ситуацию на постоянном контроле, добавил Климин.

Ранее сообщалось, что «Золото Курьи» требует выплатить почти 647 млн рублей от ее бывшего генерального директора Сергея Рудакова. Рудаков возглавил «Золото Курьи» в 2014 году — после того, как эту золотодобывающую компанию продал Валерий Гуминский, депутат АКЗС.

В апреле 2016 года компания снова сменила собственника: 100% долей выкупила золоторудная компания (ЗРК) «Омчак».

Компания «Золото Курьи» зарегистрирована в Алтайском крае в сентябре 2009 года. В том же году она выкупила у дочерней компании «Бурятзолото» лицензию на разработку Новофирсовского месторождения. В ноябре 2010 года «Золото Курьи» сообщило о начале добычи на этом участке.