Власти Алтайского края отказались поднять минимальную зарплату на 500 рублей

Для работников внебюджетного сектора окладная часть с фиксированными выплатами составляет 13 тыс. рублей, установленные еще в 2018 году.
В 2019 году появилось дополнение, что в эту сумму не входят стимулирующие и компенсационные выплаты, пишет «Банкфакс». В новом соглашении бизнесмены предложили оставить эти цифры прежними и не вносить никаких изменений. Краевое правительство это поддержало, сославшись на тяжелые времена в экономике из-за коронавируса.
Профсоюзы же настаивали на увеличении окладной части хотя бы на уровень инфляции — плюс 3,3% или приблизительно 500 рублей.
Глава Крайсовпрофа Иван Панов объяснил, что в правительстве региона на их письменное обращение дали ответ, который можно трактовать как отказ от обсуждения.
«Соглашение по минимальной заработной плате у нас действует по 2021 год. В этом году мы в него какие-то изменения вносить не будем. По факту с нашим предложением проиндексировать эту сумму в 13 тысяч, работодатели и правительство нам отказали. Все ссылаются на пандемию, экономическую нестабильность и так далее», — объяснил Панов.
Ранее сообщалось, что средняя заработная плата за январь-октябрь в Алтайском крае составила 28 999 рублей.