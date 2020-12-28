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Экономика

Власти Алтайского края отказались поднять минимальную зарплату на 500 рублей

Предприниматели и власти Алтайского края отказались увеличить минимальный размер окладов в реальном секторе экономики. Правительство края, объединение работодателей и Алтайский крайсовпроф подписали новое трехстороннее региональное соглашение, а вопрос повышения зарплаты был прописан в дополнении к региональному соглашению.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Для работников внебюджетного сектора окладная часть с фиксированными выплатами составляет 13 тыс. рублей, установленные еще в 2018 году.

В 2019 году появилось дополнение, что в эту сумму не входят стимулирующие и компенсационные выплаты, пишет «Банкфакс». В новом соглашении бизнесмены предложили оставить эти цифры прежними и не вносить никаких изменений. Краевое правительство это поддержало, сославшись на тяжелые времена в экономике из-за коронавируса.

Профсоюзы же настаивали на увеличении окладной части хотя бы на уровень инфляции — плюс 3,3% или приблизительно 500 рублей.

Глава Крайсовпрофа Иван Панов объяснил, что в правительстве региона на их письменное обращение дали ответ, который можно трактовать как отказ от обсуждения.

«Соглашение по минимальной заработной плате у нас действует по 2021 год. В этом году мы в него какие-то изменения вносить не будем. По факту с нашим предложением проиндексировать эту сумму в 13 тысяч, работодатели и правительство нам отказали. Все ссылаются на пандемию, экономическую нестабильность и так далее», — объяснил Панов.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата за январь-октябрь в Алтайском крае составила 28 999 рублей.

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