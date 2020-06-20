Власти Алтайского края предлагают бизнесу анонимный опрос

Предприниматели могут поучаствовать в третьем этапе специального проекта системы торгово-промышленных палат « Бизнес-барометр стран ы». Это анонимный опрос, результаты которого отправят в правительство РФ и другие органы власти, сообщает официальный сайт края.

Поучаствовать можно до 29 июня. Опрос анонимный. Он состоит из 27 вопросов.

Например, «Какие проблемы были наиболее существенными в период нерабочих дней, объявленных Президентом России», «Какими федеральными мерами поддержки Вам удалось воспользоваться» и другие.

«2020 год оказался судьбоносным для бизнеса нашей страны. И уже сегодня начинается период восстановления экономики — время, когда реально можно повлиять на ситуацию и донести свою позицию до руководства страны, для принятия грамотных решений Правительством с четким ориентиром на конкретные запросы бизнеса», — говорится на сайте опроса.

Собранная информация должна помочь создать благоприятные условия ведения предпринимательской деятельности, «в том числе при преодолении последствий неблагоприятной эпидемиологической обстановки», отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Первые два этапа торгово-промышленная палата России провела в апреле. Представители бизнеса заполнили около 22 тысяч анкет по всей стране.

19 июня стало известно, что правительство передало президенту России Владимиру Путину доработанный план общенационального восстановления экономики.