Путину передали доработанный план восстановления экономики России

Проект разработали еще в начале июня, однако, после встреч с предпринимателями и экспертами, Путин отправил документ на доработку.

«План дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны», — подчеркнули в правительстве.

В проект документа вошли меры, предложенные Совфедом, Госдумой, Общественной палатой, Общероссийским народным фронтом и другими организациями.

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова подчеркнула, что в социальный блок проекта вошло более 20 предложений верхней палаты.

«Большинство предложений направлено на социальную поддержку граждан, закрепление новых форм занятости, обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций, а также модернизацию инфекционной службы», — пояснила она.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков отметил, что от нижней палаты также поступило много предложений и «большинство из них было поддержано правительством».

Ранее зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о тройном шоке для экономики России, есть даже риск финансового кризиса.