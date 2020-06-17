Медведев рассказал о тройном шоке для экономики России. Есть риск финансового кризиса

Зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале « Россия в глобальной политике » рассказал о главных шоках для экономики России в 2020 году.

В статье под названием «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса» Медведев поднял темы снижения цен на нефть, сокращения экспорта и внутренних ограничений из-за коронавируса.

«Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трех экономических шоков», — подчеркнул он.

Падение нефтяных цен на мировом рынке Медведев назвал первым и самым главным шоком, поскольку «отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов».

При этом он успокоил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия.

«Основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть», — уверен экс-премьер.

Дмитрий Медведев у бочек с вином. government.ru

Второй шок — последствие внутренних ограничений из-за эпидемии коронавируса, которое аналогов практически не имеет.

«Внешне чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение — крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — отметил Медведев.

По его мнению, от этой проблемы экономика начнет восстановление достаточно быстро — при условии, что новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений.

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

Третий шок связан с замедлением мировой экономики, что вызвало снижение зарубежного спроса на российские товары.

«Сегодня сокращение торговли и спроса в мире — также во многом следствие ограничительных мер и временного разрыва хозяйственных и логистических связей. Поэтому продолжительность такого падения, возможно, будет ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится», — написал Медведев.

Однако и здесь, как он подчеркнул, есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике «сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами».

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

Также Медведев отметил, что Россия должна быть готова к внешним шокам — к новому финансовому кризису в зарубежных странах в 2021 году.

«Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше. К этому мы также должны быть готовы», — заявил Медведев.

В связи с этим, по его мнению, важны следующие шаги: антикризисный план восстановления экономики, его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения, а также развернутая поддержка граждан и компаний, чтобы предотвратить рост бедности.