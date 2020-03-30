«Это не игра и не триллер». Дмитрий Медведев неожиданно обратился к россиянам

Дмитрий Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству. Поэтому призвал сограждан быть готовыми к любому развитию событий.

Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации, подчеркнул Медведев.