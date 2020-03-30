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Политика

«Это не игра и не триллер». Дмитрий Медведев неожиданно обратился к россиянам

Выпавший из медийной повестки бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 29 марта обратился к россиянам теперь уже в качестве заместителя председателя Совета безопасности. Тема заявления — ситуация с пандемией.

Дмитрий Медведев, премьер-министр.
Дмитрий Медведев, премьер-министр.
government.ru

Дмитрий Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству. Поэтому призвал сограждан быть готовыми к любому развитию событий.

Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации, подчеркнул Медведев.

Он призвал соблюдать все меры предосторожности — оставаться дома и проявить гражданскую самодисциплину. А в случае введения более жесткого карантина отнестись к этому с пониманием.

Также Медведев отметил труд врачей, которые в разных регионах страны уже начали борьбу с коронавирусом.

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