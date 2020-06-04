Дмитрий Медведев высказался о сколковском препарате от COVID-19

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на эффективность разработанного в Сколково препарата против коронавируса нового типа.

По словам Медведева, специалисты научного центра «практически сразу» включились в борьбу с COVID-19, и правительство выдало грант на создание лекарства.

«"Авифавир» стал первым в мире зарегистрированным средством от этой болезни. Надеюсь, что эффективным средством", — цитирует бывшего премьер-министра ТАСС.

Медведев пожелал Сколково успешно завершить клинические испытания.

Российские ученые создали «Авифавир» на основе японского препарата, который используется с 2014 года при тяжелых формах гриппа. Российский препарат получил регистрацию в Минздраве 29 мая. Он является аналогом японского лекарства «Фавипиравир».

Разработчики анонсируют эффективность лекарства на уровне 80%.

Дмитрий Медведев в центре вирусологии «Вектор». government.ru

Между тем в Японии, где было разработано оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», решили отложить ввод препарата в обращение, поскольку не доказана его эффективность.

Информация о том, что препарат «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар» одобрен Минздравом, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Международное наименование лекарственного средства — «Фавипиравир». Ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола.

Клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» начались в российских больницах апреле и на пациентах с COVID-19. Этот препарат не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.

Чуть раньше главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что лечение от коронавирусной инфекции с применением нового препарата будет занимать не более недели.

Дмитрий Медведев в центре вирусологии «Вектор». government.ru

Визит Медведева в «Вектор»

Между тем 12 ноября 2019 года Новосибирский центр вирусологии «Вектор» запустил производство вакцины от лихорадки Эбола. На церемонии присутствовал премьер-министр РФ (на тот момент) Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства «ознакомился с работой вирусологической лаборатории и лаборатории обратной генетики», а также «дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола», сообщила пресс-служба правительства РФ.

«В ближайшие годы наша цель — войти в число пяти стран-лидеров по научным исследованиям и разработкам. Конкурировать за это лидерство надо по разным причинам: и для того, чтобы быть в тонусе, что называется, с другой стороны, чтобы не зависеть от иностранных технологий, различных внешних факторов. В определённых ситуациях эти зарубежные технологии могут либо не сработать, либо нам в них может быть отказано. К сожалению, это происходило неоднократно», — отметил премьер.

Медведев в ходе совещания по развитию генетических технологий в России в шутку предложил тем, кто не привился от гриппа, привиться вакциной от Эболы.