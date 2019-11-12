Медведев дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола

Глава российского правительства «ознакомился с работой вирусологической лаборатории и лаборатории обратной генетики», а также «дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола», сообщила пресс-служба правительства РФ.

Вакцину планируется поставлять в Демократическую республику Конго.

Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом «Вектора».

Медведев также провел совещание в «Векторе».

«В ближайшие годы наша цель — войти в число пяти стран-лидеров по научным исследованиям и разработкам. Конкурировать за это лидерство надо по разным причинам: и для того, чтобы быть в тонусе, что называется, с другой стороны, чтобы не зависеть от иностранных технологий, различных внешних факторов. В определённых ситуациях эти зарубежные технологии могут либо не сработать, либо нам в них может быть отказано. К сожалению, это происходило неоднократно», — отметил премьер.

Медведев в ходе совещания по развитию генетических технологий в России в шутку предложил тем, кто не привился от гриппа, привиться вакциной от Эболы.

Из Новосибирска премьер-министр Дмитрий Медведев отправится в Барнаул на поезде, в котором проведет совещание. 13 ноября глава правительства проведет в Алтайском крае.

О центре вирусологии

«Вектор» занимается исследованиями в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности, пишет Тайга.инфо. Центр, в частности, разрабатывает вакцины от инфекционных заболеваний. Одно из последних изобретений — вакцина от лихорадки Эбола.