Власти Барнаула объявили аукцион на обустройство многострадального парка «Изумрудный»

Согласно материалам закупки, в парке предполагается устройство пешеходной и велодорожек, установка бортового камня и монтаж наружного освещения. Выполнение этого объема работ оценивается суммой 32,4 млн рублей.
Но, напомним, основные преобразования ждут парк по другой программе и за счет краевых средств — в соответствии с эскизным проектом благоустройства барнаульского парка «Изумрудный», который, как сообщал Altapress.ru, уже готов.
А в зеленой зоне на пересечении улиц Взлетная-Ускова предполагается покрытие из тротуарной плитки, брусчатки, асфальтобетона, установка бортового камня, монтаж наружного освещения, устройство искусственного водоема, установка малых архитектурных форм, а также работы, которые проходят по общей статье «благоустройство и озеленение».
Обустройство этой зеленой зоны стоит 17,5 млн рублей.
Работы на обоих объектах должны быть завершены 1 ноября. Оба объекта указаны в материалах одной закупки, общая стартовая цена контракта 49,9 млн рублей. Заявки принимаются до 21 июля.
Финансирование выделено по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Барнаула», сообщает официальный сайт администрации города.