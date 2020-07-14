Власти Барнаула объявили аукцион на обустройство многострадального парка «Изумрудный»

13 июля комитет муниципального заказа Барнаула разметил объявление об аукционе по выбору подрядчика на благоустройство парка «Изумрудный», а также зеленой зоны в Индустриальном районе Барнаула — на пересечении улиц Взлетная и Ускова.

Согласно материалам закупки, в парке предполагается устройство пешеходной и велодорожек, установка бортового камня и монтаж наружного освещения. Выполнение этого объема работ оценивается суммой 32,4 млн рублей.

Но, напомним, основные преобразования ждут парк по другой программе и за счет краевых средств — в соответствии с эскизным проектом благоустройства барнаульского парка «Изумрудный», который, как сообщал Altapress.ru, уже готов.

А в зеленой зоне на пересечении улиц Взлетная-Ускова предполагается покрытие из тротуарной плитки, брусчатки, асфальтобетона, установка бортового камня, монтаж наружного освещения, устройство искусственного водоема, установка малых архитектурных форм, а также работы, которые проходят по общей статье «благоустройство и озеленение».

Обустройство этой зеленой зоны стоит 17,5 млн рублей.

Работы на обоих объектах должны быть завершены 1 ноября. Оба объекта указаны в материалах одной закупки, общая стартовая цена контракта 49,9 млн рублей. Заявки принимаются до 21 июля.

Финансирование выделено по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Барнаула», сообщает официальный сайт администрации города.