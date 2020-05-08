Проект благоустройства барнаульского парка «Изумрудный» готов. Каким станет это культовое место

Эскизный проект благоустройства барнаульского парка «Изумрудный» готов — об этом сообщил altapress.ru Владислав Вакаев, руководитель Фонда имущества края. Уже в 2020 году здесь появится вело-беговая дорожка с освещением и посадят несколько сот деревьев-крупномеров. Что еще мы увидим в «Изумрудном», учли ли разработчики ностальгические воспоминания о советской периоде жизни парка и какие еще появятся фишки?

Без девушки с веслом , но с прудом

Девушек с веслом, пионеров с горнами и летчиков-героев, которых так любили в советских парках, здесь, скорее всего, не будет.

Но «ностальгический запрос» на сохранение исторического облика парка БМК сегодня есть. И разработчики его учли.

Входная группа, центральная аллея с площадкой возле главного входа, ограда, памятник павшим за Советскую власть — все это сохранится, объяснил Владислав Вакаев. Кроме того, парковые скамеечки будут напоминать по стилю советские.

Плюс в «Изумрудном» твердо вознамерились восстановить пруд — собеседник altapress.ru рассказал, что нашел способ сделать это вовсе не так дорого: ранее экспертная организация сообщила, что это будет стоить 50 млн. рублей.

Впрочем, дело не в символах, какое бы время они не представляли.

Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика».

Отдохнуть от городской суеты

Как уже писал altapress.ru, здесь планировалось создать современное многофункциональное общественное пространство.

И вот для этого, кроме площадки у входа, на которой можно проводить «праздники улицы», народные гулянья, выставки, в парке предполагается установить мини-амфитеатр для небольших концертов, спектаклей, лекций, мастер-классов и т.д.

Поставить беседку для интеллектуальных игр и построить некий визит-центр, где можно будет тоже проводить небольшие встречи.

Между планетарием и прудом проектировщики сделать небольшие возвышенности и разбить газон. Здесь, прямо на траве, можно провести семейный пикник, встретиться с друзьями, позаниматься йогой, просто полежать и почитать книгу. И отдохнуть от городской суеты.

Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика».

Место для частного бизнеса

Год назад, когда концепции развития парка обсудили в ИД «Алтапресс», предыдущим операторам парка ставили в упрек попытки его коммерциализировать — брать деньги за самые разные услуги.

И вот теперь Вакаев заверил: коммерциализации не будет. Но частный бизнес работать здесь может.

«На центральной аллее возможно размещение легких торговых палаток, в визит-центре — мини-кофейни, на площади можно будет разместить фуд-траки. В районе визит-центра также предусмотрен пункт проката, где можно будет взять в аренду инвентарь для занятий спортом, отдыха, развлечений. Если будет запрос горожан, можно будет восстановить прокат лодок и катамаранов — в пруду будет для этого пирс», — пояснил он.

Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика». Визит-центр. Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика». Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика». Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика».

Труднодоступные уголки

Год назад архитектор Петр Анисифоров предложил создать в «Изумрудном» экоуголок Алтая, засадив его уникальными растениями из всех экосистем региона. Идею поддержали разработчики этого проекта.

По словам Вакаева, здесь будет участок соснового бора, черневой тайги, березовая и липовая рощи, сад из декоративных яблонь и т.д.

Более того, в «Изумрудном» создадут несколько труднодоступных для людей участков, где сможет спокойно существовать местная фауна, включая многочисленных птиц.

«Рок-концертов на три тысячи человек здесь проводить не будут — есть запросы местных жителей и экологов на сохранение в парке условий для жизни птиц», — рассказал Вакаев.

В целом же площадь зеленых насаждений должна занять до 70% площади парка. По периметру парка посадки будут выполнять роль зеленых экранов.

Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика».

Место для впечатлений

Вакаев говорит, что разработчики отказались аттракционов. «Но это не значит, что в парке нельзя будет получить впечатления. Просто они будут другими», — объясняет он.

Набережная пруда со ступеньками, подходящими прямо к воде, консольная площадка над прудом, беседка для церемоний на острове, теневой навес с качелями — это позволит интересно провести время.

В проекте предусмотрено три игровые зоны для детей разных возрастов. «Все это будет бесплатно, а значит доступно для всех жителей города», — заверяет Вакаев.

Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика».

Площадки для физкультурников

Анонсируя преобразования в парке, Вакаев рассказывал: люди рассчитывают, что парк в этом смысле он называет вело-беговую дорожку по периметру- здесь можно не только прогуливаться, но и бегать, ездить на велосипедах и роликах, заниматься скандинавской ходьбой.

«На ее протяжении предусмотрено четыре небольших участка для уличных тренажеров. Зимой по этой дорожке пройдет лыжная трасса. Изюминка проекта — органичное соединение парка и стадиона „Клевченя“. Сразу за трибунами стадиона планируется разместить площадку для воркаута, есть интересные мысли по использованию подтрибунного пространства», — продолжает Вакаев.

На территории стадиона хотелось бы организовать роллердром, волейбольную и баскетбольную площадку. Здесь же можно разместить и вышку для скалолазания.

Парк «Изумрудный», весна 2020 год. altapress.ru

Собачий городок вместо автомобильного

В жарких спорах было выбрано место для собаководов, которые любят прогуливать своих подопечных именно в «Изумрудном».

Изначально обсуждалась идея построить площадку (ее разработчики называют собачьим городком) с правой стороны от входа. В конце концов остановились на дальнем углу парка на территории бывшего детского автогородка, рядом с местом, где когда-то было «чертово колесо».

«Собачники не будут мешать отдыхающим. Рассчитываю, что они будут сами обустраивать эту площадку. Устройство, в котором можно будет брать пакеты для уборки экскрементов, уже пообещала поставить ветклиника. Главное — огородить эту территорию, забор должен быть не менее 2 м высотой и не менее 4 тыс. кв. метров площадью», — объяснил собеседник altapress.ru.

Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика».

Плюс частные инициативы

Вакаев объяснил, что вело-беговая дорожка с освещением будет обустроена в парке уже в этом году на федеральные средства (30 млн рублей), выделенные Барнаулу по проекту «Комфортная городская среда». А осенью — уже на краев деньги — будут посажены 400 деревьев-крупномеров. Поставщика определят по конкурсу.

«Одним из условий конкурса будет высадка деревьев, чтобы это было сделано с помощь. специальной техники и профессионально», — объяснил Вакаев.

В целом же проект предполагается реализовать в 2021—2022 годах. По предварительным расчетам, затраты на него составят не менее 250 млн рублей, более точно можно будет сказать после разработки всей проектно-сметной документации.

Директор фонда имущества рассчитывает, что вклад внесут и частные компании — многие уже готовы взять шефство над участочками парка.

Вакаев также готов использовать потенциал общественников-активистов, которые в прошлом году чуть не умоляли власти позволить им начать восстанавливать озеленение в парке после масштабной вырубки. Субботник он пообещал организовать через неделю после того, как все коронавирусные ограничения снимут.

Открытая дискуссия реконструкции парка «Изумрудный». Ирина Пергаева , altapress.ru.

Кто разработчики

Конкурс на разработку эскизного проекта выиграла творческая мастерская «Классика» Александра Деринга, на это было выделено 2 млн рублей.

В работе участвовали в работе и другие архитекторы — те, кто стояли у истоков проекта «ГорСад» (проект впервые презентовали 28 мая 2019 года в ИД «Алтапресс»): в частности, Максим Максименко и Дмитрий Индюков.

Мне очень хотелось, чтобы проект был разработан теми людьми, которые прониклись идеями, поэтому было сохранения историческая и культурная идентичность парка", — объяснил Вакаев.

По словам Владислава Вакаева, эскизный проект еще может быть откорректирован — обоснованные предложения будут рассмотрены и, возможно, внесены.