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8 мая 11°C

Проект благоустройства барнаульского парка «Изумрудный» готов. Каким станет это культовое место

Эскизный проект благоустройства барнаульского парка «Изумрудный» готов — об этом сообщил altapress.ru Владислав Вакаев, руководитель Фонда имущества края. Уже в 2020 году здесь появится вело-беговая дорожка с освещением и посадят несколько сот деревьев-крупномеров. Что еще мы увидим в «Изумрудном», учли ли разработчики ностальгические воспоминания о советской периоде жизни парка и какие еще появятся фишки?

Парк "Изумрудный", весна 2020 год.
Парк "Изумрудный", весна 2020 год.
altapress.ru

Без девушки с веслом, но с прудом

Девушек с веслом, пионеров с горнами и летчиков-героев, которых так любили в советских парках, здесь, скорее всего, не будет.

Но «ностальгический запрос» на сохранение исторического облика парка БМК сегодня есть. И разработчики его учли.

Входная группа, центральная аллея с площадкой возле главного входа, ограда, памятник павшим за Советскую власть — все это сохранится, объяснил Владислав Вакаев. Кроме того, парковые скамеечки будут напоминать по стилю советские.

Плюс в «Изумрудном» твердо вознамерились восстановить пруд — собеседник altapress.ru рассказал, что нашел способ сделать это вовсе не так дорого: ранее экспертная организация сообщила, что это будет стоить 50 млн. рублей.

Впрочем, дело не в символах, какое бы время они не представляли.

Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».

Отдохнуть от городской суеты

Как уже писал altapress.ru, здесь планировалось создать современное многофункциональное общественное пространство.

И вот для этого, кроме площадки у входа, на которой можно проводить «праздники улицы», народные гулянья, выставки, в парке предполагается установить мини-амфитеатр для небольших концертов, спектаклей, лекций, мастер-классов и т.д.

Поставить беседку для интеллектуальных игр и построить некий визит-центр, где можно будет тоже проводить небольшие встречи.

Между планетарием и прудом проектировщики сделать небольшие возвышенности и разбить газон. Здесь, прямо на траве, можно провести семейный пикник, встретиться с друзьями, позаниматься йогой, просто полежать и почитать книгу. И отдохнуть от городской суеты.

Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».

Место для частного бизнеса

Год назад, когда концепции развития парка обсудили в ИД «Алтапресс», предыдущим операторам парка ставили в упрек попытки его коммерциализировать — брать деньги за самые разные услуги.

И вот теперь Вакаев заверил: коммерциализации не будет. Но частный бизнес работать здесь может.

«На центральной аллее возможно размещение легких торговых палаток, в визит-центре — мини-кофейни, на площади можно будет разместить фуд-траки.

В районе визит-центра также предусмотрен пункт проката, где можно будет взять в аренду инвентарь для занятий спортом, отдыха, развлечений. Если будет запрос горожан, можно будет восстановить прокат лодок и катамаранов — в пруду будет для этого пирс», — пояснил он.

Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».
Визит-центр. Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Визит-центр. Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».
Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».
Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».

Труднодоступные уголки

Год назад архитектор Петр Анисифоров предложил создать в «Изумрудном» экоуголок Алтая, засадив его уникальными растениями из всех экосистем региона. Идею поддержали разработчики этого проекта.

По словам Вакаева, здесь будет участок соснового бора, черневой тайги, березовая и липовая рощи, сад из декоративных яблонь и т.д.

Более того, в «Изумрудном» создадут несколько труднодоступных для людей участков, где сможет спокойно существовать местная фауна, включая многочисленных птиц.

«Рок-концертов на три тысячи человек здесь проводить не будут — есть запросы местных жителей и экологов на сохранение в парке условий для жизни птиц», — рассказал Вакаев.

В целом же площадь зеленых насаждений должна занять до 70% площади парка. По периметру парка посадки будут выполнять роль зеленых экранов.

Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».

Место для впечатлений

Вакаев говорит, что разработчики отказались аттракционов. «Но это не значит, что в парке нельзя будет получить впечатления. Просто они будут другими», — объясняет он.

Набережная пруда со ступеньками, подходящими прямо к воде, консольная площадка над прудом, беседка для церемоний на острове, теневой навес с качелями — это позволит интересно провести время.

В проекте предусмотрено три игровые зоны для детей разных возрастов. «Все это будет бесплатно, а значит доступно для всех жителей города», — заверяет Вакаев.

Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».

Площадки для физкультурников

Анонсируя преобразования в парке, Вакаев рассказывал: люди рассчитывают, что парк в этом смысле он называет вело-беговую дорожку по периметру- здесь можно не только прогуливаться, но и бегать, ездить на велосипедах и роликах, заниматься скандинавской ходьбой.

«На ее протяжении предусмотрено четыре небольших участка для уличных тренажеров. Зимой по этой дорожке пройдет лыжная трасса. Изюминка проекта — органичное соединение парка и стадиона „Клевченя“. Сразу за трибунами стадиона планируется разместить площадку для воркаута, есть интересные мысли по использованию подтрибунного пространства», — продолжает Вакаев.

На территории стадиона хотелось бы организовать роллердром, волейбольную и баскетбольную площадку. Здесь же можно разместить и вышку для скалолазания.

Парк &quot;Изумрудный&quot;, весна 2020 год.
Парк «Изумрудный», весна 2020 год.
altapress.ru

Собачий городок вместо автомобильного

В жарких спорах было выбрано место для собаководов, которые любят прогуливать своих подопечных именно в «Изумрудном».

Изначально обсуждалась идея построить площадку (ее разработчики называют собачьим городком) с правой стороны от входа. В конце концов остановились на дальнем углу парка на территории бывшего детского автогородка, рядом с местом, где когда-то было «чертово колесо».

«Собачники не будут мешать отдыхающим. Рассчитываю, что они будут сами обустраивать эту площадку. Устройство, в котором можно будет брать пакеты для уборки экскрементов, уже пообещала поставить ветклиника. Главное — огородить эту территорию, забор должен быть не менее 2 м высотой и не менее 4 тыс. кв. метров площадью», — объяснил собеседник altapress.ru.

Из эскизного проекта благоустройства парка &quot;Изумрудный&quot;.
Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный».
Мастерская «Классика».

Плюс частные инициативы

Вакаев объяснил, что вело-беговая дорожка с освещением будет обустроена в парке уже в этом году на федеральные средства (30 млн рублей), выделенные Барнаулу по проекту «Комфортная городская среда». А осенью — уже на краев деньги — будут посажены 400 деревьев-крупномеров. Поставщика определят по конкурсу.

«Одним из условий конкурса будет высадка деревьев, чтобы это было сделано с помощь. специальной техники и профессионально», — объяснил Вакаев.

В целом же проект предполагается реализовать в 2021—2022 годах. По предварительным расчетам, затраты на него составят не менее 250 млн рублей, более точно можно будет сказать после разработки всей проектно-сметной документации.

Директор фонда имущества рассчитывает, что вклад внесут и частные компании — многие уже готовы взять шефство над участочками парка.

Вакаев также готов использовать потенциал общественников-активистов, которые в прошлом году чуть не умоляли власти позволить им начать восстанавливать озеленение в парке после масштабной вырубки. Субботник он пообещал организовать через неделю после того, как все коронавирусные ограничения снимут.

Открытая дискуссия реконструкции парка &quot;Изумрудный&quot;.
Открытая дискуссия реконструкции парка «Изумрудный».
Ирина Пергаева, altapress.ru.

Кто разработчики

Конкурс на разработку эскизного проекта выиграла творческая мастерская «Классика» Александра Деринга, на это было выделено 2 млн рублей.

В работе участвовали в работе и другие архитекторы — те, кто стояли у истоков проекта «ГорСад» (проект впервые презентовали 28 мая 2019 года в ИД «Алтапресс»): в частности, Максим Максименко и Дмитрий Индюков.

Мне очень хотелось, чтобы проект был разработан теми людьми, которые прониклись идеями, поэтому было сохранения историческая и культурная идентичность парка", — объяснил Вакаев.

По словам Владислава Вакаева, эскизный проект еще может быть откорректирован — обоснованные предложения будут рассмотрены и, возможно, внесены.

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