У парка «Изумрудный» огромный нераскрытый потенциал. Архитекторы Барнаула представляют концепцию «ГорСад»

Страсти вокруг реформирования парка «Изумрудный» понемногу стихли, а это хороший повод в спокойной обстановке изучить все три концепции, представленные полгода назад на специальной конференции. Одна из них именуется «ГорСад», над которой работала группа барнаульских архитекторов. Одни из авторов — архитекторы бюро «MDVA» Дмитрий Индюков и Максим Максименко — специально для читателей altapress.ru рассказали, в чем суть их проекта.

В парке "Изумрудный" в январе 2019 года

Краткое содержание

Наполнить парк смыслами

— Первый вопрос очень простой. В чем суть представляемой вами концепции «ГорСад»?

— Во-первых, мы хотим максимально сохранить озелененную территорию городского парка, в том числе восстановить утраченные зеленые насаждения.

Во-вторых, необходимо наполнить парк смыслами. У данной территории интересное, местами сложное прошлое и большой нераскрытый потенциал. Родилась идея, согласно которой различные фрагменты парка обогащают основную рекреационную функцию дополнительными аспектами.

В одном пространстве сочетаются несколько направлений: парк культуры и отдыха, историко-мемориальный парк, образовательный парк, парк спорта.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

В-третьих, мы хотим наполнить парк дополнительными функциями, которые обеспечат комфортное пребывание в нем различных групп населения в любое время года. В сочетании этих составляющих и заключается основная идея концепции.

Также в концепции мы предлагаем посмотреть на парк, как на важный элемент в структуре города. В качестве рекреационного пространства он является крупным звеном «зеленого» каркаса города.

Грамотная организация связанных озелененных пространств и прокладка через них пешеходных маршрутов качественно поднимет уровень комфорта городской среды целого района.

В качестве общественного пространства парк на данный момент практически изолирован от городской жизни — огорожен и окружен гаражами и хозяйственными постройками.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Необходимо активнее интегрировать парк в структуру города, увеличивать количество входов, заменить заборы на более деликатные способы зонирования, а главное — открыть доступ к окружающим общественным и спортивным объектам со стороны парка.

— То есть важно сделать так , чтобы «Изумрудный» перестал быть похожим на лес?

— В последние годы «Изумрудным» парком по-настоящему не занимались, не ухаживали за его зелеными насаждениями. В результате там стала формироваться дикая среда, и действительно он сейчас похож скорее на лес.

Что такое лес? Лес — это природная территория, со своей экосистемой, где деревья растут естественным образом. В лесу жизнь идет своим чередом. Парк, напротив, благоустроенная территория, которую контролирует человек, ухаживает за ней.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

В настоящий момент растения в парке в плохом состоянии, многие болеют. На фрагментах территории, где человек вел какую-то хозяйственную деятельность и где были глобальные вырубки, растут сорняки, растения борются, вытесняя друг друга. Они пытаются выживать среди мусора, под воздействием антропогенной нагрузки.

Крайне важно в ближайшее время заняться оздоровлением парка и восстановлением растений, регулировать совместимость культур. Для этого мы предлагаем разработать подробную стратегию формирования устойчивой экосистемы на территории парка, которая бы поэтапно описывала работы по уходу за существующими растениями, посадке новых и замене аварийных деревьев, определяла видовое наполнение, местоположение.

— Какие именно растения вы хотели бы посадить на территории парка?

— Мы — архитекторы и не можем компетентно ответить на этот вопрос. Но в рамках концепции дендрологами и ландшафтными дизайнерами разработаны конкретные предложения по видам растений и, в целом, по стратегии восстановления зеленных насаждений в парке.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Принципиально использовать такие растения, которые приживутся в нашем климате, смогут существовать в городских условиях, не прихотливы в уходе и формируют определённую эстетику пространства.

Три зоны отдыха

— Как , согласно вашим задумкам , будет организована зона отдыха в «Изумрудном»?

— По сути, вся территория парка является зоной отдыха, но разные посетители предпочитают различные виды отдыха. По нашей концепции на территории выделяется три основных зоны, каждая из которых ориентируется на определенный набор функций и видов времяпрепровождения.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Первая — зона тихого отдыха или «мемориальная» зона. Она самая обширная и занимает территорию бывшего Крестовоздвиженского кладбища. В ней предполагается обилие зеленых насаждений и прогулочных маршрутов.

Непростая история места будет отображена на информационных стендах, памятных знаках, мемориалах. Крупных объектов и массовых мероприятий в данной части парка не предполагается. Скорее здесь будут уместны спокойное прогулки и созерцание природы, отдых в беседках и парковых павильонах.

Отдельной точкой притяжения будет пруд, который безусловно необходимо восстановить.

Вторая — зона активного отдыха. Это часть парка от главного входа до окончания центральной аллеи возле Крестовоздвиженской церкви (сегодня — планетарий).

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

В данной зоне планируется проведение культурных мероприятий и праздников, для чего предусмотрено расширение и насыщение функциями центральной аллеи, а также строительство открытого амфитеатра для проведения лекториев, небольших концертов, театральных выступлений. Также здесь разместятся современные детские площадки.

Третья — спортивная зона. Она располагается возле стадиона «Клевченя». Мы предлагаем интегрировать стадион в структуру парка. С одной стороны, горожане смогут пользоваться стадионом в свободное от тренировок время.

С другой стороны планируется соорудить дополнительные спортивные площадки и объекты, которые расширят функционал спортшколы. Среди подобных объектов — роллердром, совмещенный со скейтпарком, новый скалодром, комплекс турников и оборудования для воркаута, волейбольная и стритбольная площадки.

Кроме того, по периметру парка предполагается реконструировать существующую вело-беговую дорожку, которая зимой используется для катания на лыжах.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Ценность главного входа

— Центральный вход в «Изумрудный» останется таким , какой он есть?

— Когда мы изначально анализировали территорию парка — его историю, зонирование, как он сопрягается с городом, какая вокруг него застройка, пешеходные связи — мы пришли к выводу, что не станем придумывать собственную планировку, а сохраним и доработаем сложившуюся.

Поэтому в нашей концепции центральный вход сохраняет свое архитектурное решение и остается на прежнем месте.

Более того, мы усиливаем роль главного входа за счет развития центральной классической аллеи, которая протянулась сегодня от входной колоннады до Сибирского тракта (историческая улица на карте города, сегодня — технический проезд вдоль ЛЭП).

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Мы предлагаем немного расширить аллею, чтобы увеличить ее вместимость в праздничные дни, но при этом сохранить традиционное восприятие.

— Появятся ли на территории скейтпарка и роллердрома ячейки для хранения личных вещей? Или нужно строить допонительное помещение для гардероба?

— Концепцией предполагается размещение павильонов по принципу временных сооружений. В парке должен быть небольшой административный центр, где посетители смогут задать вопрос, обратиться за какой-либо помощью. Планируется размещение пункта проката, киоска для продажи кофе, а также камеры хранения, в которой можно будет оставить вещи.

Говоря о парковой инфраструктуре есть предложение использовать соседние общественные здания для размещения в них функций, которые будут работать на парк. Это позволит качественно обслуживать посетителей парка и при этом не вести капитальное строительство непосредственно на его территории.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Такими объектами могут стать здание спортшколы «Клевченя» и строящаяся ледовая арена, проект которой сейчас, насколько нам известно, корректируется.

В настоящий момент есть возможность интегрировать данное спортивное сооружение в структуру парка, от этого все только выиграют. Но такие решения входят в компетенцию власти.

Детские площадки , мост и водоем

— Вы предлагает разместить в парке нестандартные для Барнаула детские площадки. Расскажите о них подробнее.

— К сожалению, сегодня Барнаул не может похвастать интересными и эстетичными детским площадками. Те игровые комплексы, которые у нас устанавливаются, не отвечают современным мировым трендам. В парке появятся первые подобные объекты в городе. В чем их особенность?

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Во-первых, площадки для разных возрастных групп будут рассредоточены по территории.

Во-вторых, будут использоваться естественные цветовые сочетания и натуральные материалы, в основном дерево.

В-третьих, и это самое главное, будет сделан упор на разнообразные способы взаимодействия детей с игровыми элементами. Хороший игровой комплекс подразумевает множество сценариев использования, стимулирует контакты и общение между детьми, помогает в социализации.

Кроме того, обязательно предусматривается взаимодействие ребенка с различными материалами (вода, песок), знакомство с окружающим миром и изучение физических свойств объектов в игровой форме.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Именно такие площадки по-настоящему интересны и полезны детям.

— Предполагает ли концепция «ГорСад» восстановление водоема и моста?

Да, пруд и мосты, ведущие на остров, обязательно необходимо восстанавливать. Это знаковые объекты, без них парк потеряет значительную часть своей идентичности.

Кроме того, водоем в парке — это не прихоть архитектора или ландшафтного дизайнера, а важный компонент, значение которого трудно переоценить. Он необходим для создания устойчивой природной экосистемы, увеличения разнообразия видов произрастающих растений, обитающих животных и птиц.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Пруд улучшает микроклимат в парке, увлажняет воздух и дает прохладу в жару. Кроме того, возможность наблюдать и контактировать с водной гладью благоприятно сказывается на психо-эмоциональном состоянии, усиливает эстетическое воздействие.

Мост — также интересный элемент ландшафта. Пройдясь по нему, человек ощущает некоторое пространственное переживание, это определённое взаимодействие с водой.

Существующие в парке мосты и пруд находятся в аварийном состоянии, начинать работы по их восстановлению необходимо с обследования и проекта, а затем уже переходить непосредственно к строительству. Это дорогостоящий и долгий процесс. Надеемся, что источники финансирования будут найдены и пруд с мостами будут снова радовать гостей парка.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Амфитеатр и туалеты

— Какие материалы предполагаются для строительства амфитеатра?

— На стадии концепции мы не закладывали конкретные материалы, а работали над основными идеями. Главной задачей на этой стадии является определить необходимую функцию, понять, как она будет работать. В каких материалах её реализовать покажет следующая стадия — рабочий проект.

Конструкции амфитеатра могут быть деревянными или металлическими, либо это может быть комбинация нескольких материалов, в том числе бетона. То же самое касается всех остальных планируемых объектов и сооружений. Задачи их внешнего вида и материалов еще только предстоит решить.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

— Какие виды освещения приемлемы для парка «Изумрудный»?

— Освещения должно быть много и желательно, чтобы оно было разнообразным. В наших климатических и географических условиях, когда зимой темнеет рано, а светает поздно, освещение отвечает сразу и за комфорт, и за безопасность.

Обязательно должны хорошо освещаться основные аллеи и транзитные маршруты, по которым люди ходят через парк круглосуточно. Дополнительно должна быть декоративная подсветка площадок и зеленых насаждений.

— Деликатная тема. Будут ли в парке размещены туалеты?

— Все функции для посетителей, в том числе и туалеты, по задумке равномерно распределены по парку. Часть из них располагается в павильонах непосредственно на территории, часть — в общественных объектах рядом с парком.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

К подобным функциям относятся: стойка информации, пункт проката, медицинский пункт, камера хранения, кофе-точка, комната матери и ребенка. Павильоны будут представлять собой место, где зимой и летом можно будет согреться, переодеться, оставить свои вещи.

— В парке живут белки и птицы. Кормушки для них также должны быть интересными , необычными?

— Это детали, которые обычно не включаются в общий проект. Но это не значит, что ими не надо заниматься. Подобные вещи могут и должны появляться в процессе проведения событийных мероприятий. Люди будут пользоваться парком и общаться с природой.

Это должно быть организовано, придуман сценарий. Например, школьники в рамках какого-то праздника или экскурсии могут сделать кормушки своими руками. У детей они естественным образом получатся интересные и необычные.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Специальный вопрос

— Что вы можете сказать о других концепциях?

— По нашему мнению, концепция «коммерческого парка» от предпринимателя Павла Тулина имела ряд положительных моментов, однако все перечеркивал тот факт, что на территории парка предполагалось строительство крупного спортивно-оздоровительного комплекса, что для нашей группы неприемлемо.

Концепция, выполненная по заказу администрации города Барнаула, имела одно интересное предложение — привнести в парк разнообразие ландшафтов, имеющихся в Алтайском крае. Могло бы получится довольно эффектно, но представляется очень затратным как в реализации, так и в содержании в дальнейшем.

Читать далее Кроме того, на наш взгляд, близкую концепцию сегодня имеет парк при НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко, который также требует к себе внимания и финансирования. Поэтому целесообразнее реализовывать подобные концепции на базе института. Справедливости ради стоит отметить, что в своей концепции мы переработали идею коллег и предлагаем сформировать небольшие биогруппы из растений, отражающих определенные ландшафтные зоны нашего края.

Беседовала Анастасия Бичакова.